Losanna virtuale dal divano di casa

La voglia di evasione, inutile nasconderlo, si fa sentire e circondarsi di cose belle, di ricordi passati e di progetti futuri è un ottimo rimedio.

Anche a Losanna gli effetti del Coronavirus si fanno sentire. Ma la città reagisce e per regalare un po’ di sé, dei suoi ariosi panorami e delle sue emozioni ha assemblato nel blog

https://www.my-lausanne.com/fr/stayathome/

il meglio di sé.

Un’occasione per far rivivere emozioni vissute a chi l’ha visitata e suggerire nuovi spunti di viaggio a chi, a emergenza conclusa, vorrà assaporarne la garbata eleganza e la grande versatilità.

Tra una sosta “virtuale” in un ristorante trendy o in un’antica “pinte”, una visita – anch’essa virtuale, ovviamente – fra le sale di in uno dei suoi musei, uno spettacolo del prestigioso Béjart Ballet direttamente portato fra le pareti domestiche, uno sguardo alla quotidianità degli stessi abitanti, Lausanne Tourisme si augura di poter presto tornare alla normalità e ad accogliere i turisti con l’entusiasmo di sempre.

di Claudio Zeni