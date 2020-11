Lo chef umbro Trippini nuovo Ambasciatore del Gusto

E’ lo chef umbro Paolo Trippini di Civitella del Lago (Tr), il nuovo Ambasciatore del Gusto Italiano, con il compito e l’onore di rappresentare nel Mondo l’importante panel di eccellenze enogastronomiche ed agroalimentari dell’Italia.

E a farsi portavoce del concetto di gusto italiano nella sua pienezza, non poteva che essere lui, già ambasciatore e grande promotore di un territorio – quello umbro – e delle sue biodiversità, chef sensibile e consapevolmente rispettoso della cultura alimentare più tradizionale, ma sempre rivolto ad una visione più innovativa e sinergica del concetto di cibo, inteso come volano per fare rete e sviluppare altri settori come quello culturale, turistico ed economico.

«La mia cucina parte dai colori, dai profumi e dai sapori della terra in cui vivo – afferma Paolo Trippini – l’Umbria è in tutti i miei piatti come espressione del mio legame con il territorio, con le sue tradizioni e con le materie prime che lo caratterizzano. Proporre un menù significa per me far percorrere un viaggio multisensoriale tra i paesaggi ed i sentori di questa regione. Lo stesso rispetto e amore per la mia regione, lo stesso viaggio tra le eccellenze ed i valori della cultura alimentare italiana, lo farò mio per dare voce e valorizzare nel Mondo l’Italia virtuosa dell’enogastronomia di qualità».







di Claudio Zeni