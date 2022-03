Lo chef aretino Lo Presti arriva tra le colline del Barolo

Nel suggestivo scenario di La Morra all’interno di Arborina Relais, un boutique hotel immerso nelle vigne tra filari di viti ed alberi secolari e affacciato sulle dolci colline del Barolo, il ristorante Osteria Arborina, 1 Stella Michelin, riapre il 18 Marzo con il giovane chef toscano Giuseppe Lo Presti, membro di Euro Toques Italia.

Dopo un percorso di circa due anni con lo chef Enrico Marmo, il fine dining del noto relais, guidato dall’appassionata patron Rossana De Gaspari, inizia una nuova avventura.

La proprietà di Arborina Relais, affiliato “les Collectionneurs” dal 2017, ha trovato nello chef Giuseppe Lo Presti la figura giusta per intraprendere un nuovo percorso di crescita e sviluppo della ristorazione all’interno del relais. Una filosofia culinaria di ricerca del bello e del buono accomuna Rossana De Gaspari e Lo Presti che insieme hanno definito la nuova impronta del fine dining.

Classe 1991, originario di Messina ma aretino di adozione visto che è cresciuto in provincia di Arezzo, Giuseppe Lo Presti vanta un curriculum molto interessante costruito in giro per l’Italia, in particolare in Toscana. Tra le sue più importanti esperienze, ricordiamo il Westin Excelsior di Firenze, il Relais Santa Croce di Firenze, La Cucina di Giuseppe Lo Presti all’interno di Villa Sassolini a Montevarchi, esclusivo boutique hotel nel Chianti.

Nel corso degli anni Lo Presti ha ottenuto molti premi, tra cui la medaglia d’oro ai campionati di cucina calda 2015, campione italiano assoluto con la squadra regionale Toscana 2016, Best Social Chef 2019 e selezionato tra i migliori Chef d’Italia di Chef Award. Nel 2018, inoltre, è stato selezionato tra i membri Euro-Toque Italia e nel 2020 è stato selezionato tra i migliori chef under 30 d’Italia da Fine Dining Lovers. Lo chef ha mantenuto dal 2018 al 2021 il Piatto Michelin.

Le sue esperienze definiscono la sua cucina basata sulla semplicità e sul ricordo. Lavora sulle emozioni, legate ai suoi ricordi d’infanzia che contamina con il territorio che lo accoglie. Un’attenzione grande alla materia prima e alla natura che porta sempre nei suoi piatti con grande eleganza e studio. Ricordi. Suggestioni. Emozioni. Territorio. Gli elementi chiave della sua proposta gastronomica che definiscono i tratti del nuovo percorso di Osteria Arborina.

www.arborinarelais.it

di Claudio Zeni