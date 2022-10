Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo

di Aldo Cazzullo, Mondadori (€ 19.00)

Il rosmarino non capisce l’inverno

di Matteo Bussola, Einaudi (€ 16.50)

Il ladro di foglie. Ediz.illustrata

di Alice Hemming, Emme Edizioni (€ 14.50)

Il caso Alaska Sanders

di Joel Dicker, La Nave di Teseo (€ 20.90)

Un’ ipotesi di felicità condividi

di Virginia Varinelli, Cairo Editore (€ 17.00)

San Miniato al Monte in Firenze

a cura di Cristina Acidini e Renzo Manetti, Leo S.Olschki Editore (€ 32.00)

I sentieri costituzionali della democrazia

di Filippo Pizzolato, Carocci (€ 12.00)

Spatriati

di Mario Desiati, Einaudi (€ 20.00)

La Russia di Putin

di Anna Politkovskaja, Adelphi (€ 14.00)

Le Soste 2022

AA.VV., Multiverso Editore (€ 19.00)

LO SCAFFALE

I SEGRETI DELLE LANGHE

di Gianni Gagliardo, Cairo Editore (€ 16.50)

A spasso tra le Langhe con una guida d’eccezione: Gianni Gagliardo, fondatore dell’omonima azienda, ma soprattutto grande intenditore e innamorato dei luoghi in cui vive. Una sorta di viaggio tra le splendide colline Patrimonio dell’Umanità tanto care a Fenoglio e Pavese per conoscerne la storia, le tradizioni, le curiosità. E, naturalmente, i celebri prodotti – il tartufo bianco d’Alba, la nocciola Tonda Gentile, la Fassona, solo per citarne alcuni –, i personaggi più eccentrici, spesso al limite tra realtà e leggenda, e i grandi vini, tra cui spicca sua maestà il Barolo. Un tour cultural amoroso, ma non solo, per scoprire i tesori, noti e meno noti, di un territorio unico al mondo.

Gianni Gagliardo, tra i più blasonati produttori di Barolo, negli anni Settanta ha riscoperto l’uva Favorita, il Vermentino del Piemonte dal quale produce il Fallegro. Grande ambasciatore del Made in Italy nel mondo, langarolo profondo e convinto sostenitore del territorio, ha creato diverse associazioni di produttori, tra le quali l’Accademia del Barolo, ed eventi come l’Asta del Barolo.

di Claudio Zeni