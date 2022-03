Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Elisabetta & i segreti di Buckingham Palace

di Enrica Roddolo, Cairo Editore (€ 16.00)

Violeta

di Isabel Allende, Feltrinelli (€ 20.00)

Il principio di un mondo nuovo

di Mario Lodi, Solferino Libri (€ 12.00)

Come stare bene quando le cose vanno male

di Gael Lindenfield, Edizioni Il Punto d’incontro (€ 13.90)

La quarta rivoluzione industriale

di Klaus Schwab, Franco Angeli (€ 26.50)

Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours

a cura di Chiara Devoti, Leo S.Olschki Editore (€ 60.00)

Circe

di Madeline Miller, Marsilio (€ 12.00)

Le ossa parlano

di Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

L’equazione del cuore

di Maurizio de Giovanni, Mondadori (€ 19.00)

Rancore

di Gianrico Carofilgio, Einaudi (€ 18.50)

LO SCAFFALE

L’ECCELLENTE AVVENTURA DI MARTA E JASON

di Beppe Tosco e Armando Quazzo, Bompiani (€ 16.00)

La vita è un terno al lotto: puoi nascere salmone, come Marta e Jason, o puoi nascere uomo, anzi, pescatore, come Camillo e Bjørn, poi tutto dipende dagli incontri che fai. Marta e Jason sono una coppia affiatata di salmoni atlantici che decidono (Marta) di fare il grande passo e tornare ai luoghi dell’infanzia, in Norvegia, nel fiume Mandalselva, per costruirsi una famiglia con qualche migliaio di eredi. Guidati da un prodigioso senso dell’orientamento (sempre Marta), affrontano con coraggio (molto Jason) le insidie di mari e fiumi e incontrano vecchi amici e nuovi compagni che vanno verso il loro stesso destino. Anche Camillo e Bjørn sono diretti al Mandalselva, per la stagione di pesca al salmone: Camillo trascorre mesi preparando con cura minuziosa le mosche con cui armerà la sua lenza per poi immergersi con tanta pazienza, nelle acque gelide del fiume in attesa del confronto, della lotta con l’avversario. Da Malpensa a Oslo e lungo le vie invisibili che attraversano i mari del mondo, si snoda questa briosa favola per adulti che con leggerezza e profonda ironia ragiona di ambiente e racconta di una natura ostinata e adattabile e di uomini capaci di passione che la sanno amare e rispettare, nonostante l’istinto, nonostante tutto.

VIA LAURETANA DA SIENA A CORTONA

AA.VV.,Betti Editrice (€15.00)

La Via Lauretana, nata su un’antica direttrice etrusco-romana, con il passare del tempo si è connotata sempre più come via di pellegrinaggio, sovrapponendo così alla vocazione commerciale e militare delle origini una dimensione più intima e spirituale. Questa guida ripercorre alcune tappe del tratto toscano dell’itinerario, accompagnando il lettore da Siena fino a Cortona; alla descrizione dettagliata delle tappe, con frequenti rimandi agli aspetti storico artistici e naturalistici del percorso, si aggiungono delle schede di approfondimento sui comuni attraversati dalla Via. Il lettore potrà accedere a indicazioni dettagliate sul percorso utilizzando il sistema di mappe Wikilock® con il proprio smart­phone, inquadrando il QR Code riprodotto; altri QR Code consentiranno l’accesso a informazioni più dettagliate, sia per ciò che riguarda i portali dedicati al turismo dei comuni che per quanto riguarda l’accesso al portale della Regione Toscana “Visit Tuscany”, dedicato all’accoglienza turistica in senso esteso, dalla pianificazione del viaggio alla scelta della struttura di accoglienza, dai suggerimenti sulle attività da svolgere ai contatti utili. Da non dimenticare, prima di percorrere la Via, di scaricare l’utilissima App vie lauretane, gratuita sia per Ios che per Android, sviluppata in collaborazione con l’Università di Firenze. L’App fornisce anche la possibilità di prenotare le prestazioni di guide ambientali qualificate e selezionate che possono accompagnare il viandante per un tratto, per una o più tappe.

di Claudio Zeni