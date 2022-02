Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

La quarta rivoluzione industriale

di Klaus Schwab, Franco Angeli (€ 26.50)

Ancora più dolce

di Damiano Carrara, Cairo Editore (€ 19.50)

La casa senza ricordi

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

Circe

di Madeline Miller, Marsilio (€ 12.00)

Le ossa parlano

di Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

Le cancellate romane sette-ottocentesche

di Massimo De Vico Fallani, Leo S.Olschki Editore (€ 48.00)

Cecità

di José Saramago, Feltrinelli (€ 11.00)

Vitigni vini rari e antichi

di Ivano Asperti, Cinquesensi Editore (€ 25.50)

Santa o sgualdrina essere donna in Italia

di Barbara Bachmann e Franziska Gilli, Raetia Editore (€ 24.90)

Fabbricante di lacrime

di Erin Doom, Magazzini Salani (€ 15.90)

LO SCAFFALE

IL GIRO D’ITALIA IN 80 RICETTE

di Sonia Peronaci, Cairo Editore (€ 19.00)

Sonia Peronaci continua il suo entusiasmante viaggio alla scoperta della cucina tradizionale italiana, ripercorrendo lo Stivale da nord a sud. Una raccolta di ottanta ricette che, tappa dopo tappa, come le cartoline di una volta portavano con sé il ricordo di un bel viaggio, riproducono tutta la magia e i colori della terra da cui provengono. Troveremo, per esempio, sfincioni e mafalde della Sicilia, maccheroni alla chitarra e bocconotti abruzzesi, brasato al Barolo e paste di meliga del Piemonte: piatti dolci e salati, noti e meno noti, ma sempre buonissimi e facili da preparare. Un vero e proprio omaggio alla tavola «della nonna», i cui segreti si tramandano di generazione in generazione nei preziosi ricettari di famiglia. Gustosi piatti, dagli antipasti ai dessert, che, se potessero parlare, ci racconterebbero le storie delle persone del nostro passato e, perché no, anche del nostro futuro. Perché la cucina è lo specchio di un popolo e, in questo libro, Sonia ha racchiuso un po’ della nostra anima più autentica.

GIORGIO VASARI E LA VITA DI MARCANTONIO BOLOGNESE, E D’ALTRI INTAGLIATORI DI STAMPE

a cura di Giovanni Maria Fara, Leo S.Olschki Editore (€ 25.00)

La biografia che Giorgio Vasari dedicò, nell’edizione giuntina delle Vite, a Marcantonio Raimondi e ad altri maestri incisori attivi fra l’ultimo quarto del XV e la prima metà del XVI secolo, è un testo variegato e ricco d’informazioni, in cui «la storia della tecnica trasforma profondamente la biografia» (Paola Barocchi). Questo volume, curato da Giovanni Maria Fara, riunisce una serie di contributi che indagano aspetti particolari dei suoi meccanismi di scrittura, e soprattutto si interrogano sulla sua ricezione europea entro il 1760, anno di conclusione della monumentale edizione di Giovanni Bottari, la prima corredata di un commento, vero e proprio spartiacque nella fortuna critica del testo vasariano. Si tratta di contributi che offrono risultati nuovi, e illuminano momenti fino ad oggi non considerati di questa così particolare biografia, pubblicata per la prima volta nel 1568, che, per la sua importanza, ha condizionato tanto il dibattito teorico sull’incisione, quanto la sua pratica collezionistica, durante tutta l’età moderna.

di Claudio Zeni