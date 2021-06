Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Io posso. Due donne sole contro la mafia

di Pif e Marco Lillo, Feltrinelli (€ 15.00)

Io sono Giorgia. Le mie radici le mie idee

di Giorgia Meloni, Rizzoli (€ 18.00)

Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti

di Francesco Zambon, Feltrinelli (€ 15.00)

La canzone di Achille

di Madeline Miller, Marsilio (€ 11.00)

La fanciulla dalle mani d’argento

di Giulietta Revel, Cairo Editore (€ 16.00)

Insegnare ai bambini la fiducia in se stessi

di Soline Bourdeverre-Veyssiere, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 13.90)

Vecchie conoscenze

di Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

La sorella perduta. Le sette sorelle

di Lucinda Riley, Giunti Editore (€ 19.80)

Eresia

di Massimo Citro Della Riva, Byoblu (€ 20.00)

I misteri di Porto Longone

di Roberto Bianchin e Luca Colferai, I Antichi Editori Venezia (€ 12,40)

LO SCAFFALE

ZENZERO & MELISSA /storie di cibo in viaggio con lo chef

di stefano callegaro & giuseppe bosin, Fefè Editore (€ 15.00)

Dalle montagne alpine alle città, dalle pianure alle colline fino alle isole del sud: 20 grandi ricette d’autore (interpretate con originalità da Chef Callegaro) e 20 grandi personaggi legati al cibo (raccontati con sensibilità da Giuseppe Bosin). Ogni personaggio si mette a nudo con i suoi ideali, le sue passioni, i suoi ricordi, le sue vicende personali. E con la sua ricetta tipica, che chef Callegaro reinterpreta, adatta, spiega descrive, illustra, sempre con l’utilizzo dei prodotti e delle eccellenze del territorio italiano. Tutto all’insegna di semplicità e genuinità, nel cuore e nei prodotti utilizzati. E con l’obiettivo dell’eccellenza, ai fornelli come nella vita.

Stefano Callegaro veneto di Adria, vive e lavora a Milano. Già rugbista, agente immobiliare, laureato in comunicazione, ha vinto Masterchef Italia 4 e da lì in poi è diventato un talentuoso chef h24.

Giuseppe Bosin autore e sceneggiatore rai, è stato a La prova del cuoco per 13 anni realizzando 2500 puntate e innumerevoli special per Rai uno, ora è autore di Linea Verde.

IL MINIMALISTA FELICE

di Judith Crillen, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 9.90)

Troppi oggetti inutili, troppo cibo, troppi rifiuti, troppe sollecitazioni, troppe informazioni, troppi sprechi… Di fronte a tutti questi eccessi, sempre più persone sentono di aver perso il contatto con il loro sé interiore e sognano un ritorno alla semplicità, per ritrovare la serenità.

Judith Crillen racconta la propria esperienza e offre consigli per riprendere in mano il controllo della nostra vita: riportare ordine in casa, mangiare meno ma meglio, ridurre i rifiuti che produciamo, alleggerire il nostro stile di vita, evitare acquisti d’impulso, praticare il detox digitale, meditare, vivere in armonia con la natura, provare gratitudine, prenderci il tempo di non fare nulla…

Il minimalismo è una rivoluzione delicata e gentile, che ci permetterà di trovare finalmente felicità, pace interiore e libertà

di Claudio Zeni