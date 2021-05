Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti

di Francesco Zambon, Feltrinelli (€ 15.00)

Io sono Giorgia. Le mie radici le mie idee

di Giorgia Meloni, Rizzoli (€ 18.00)

La fanciulla dalle mani d’argento

di Giulietta Revel, Cairo Editore (€ 16.00)

Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti

di Antonio Capranica, Sperling & Kuper (€ 15.90)

Io posso. Due donne sole contro la mafia

di Pif e Marco Lillo, Feltrinelli (€ 15.00)

Vecchie conoscenze

di Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

La sorella perduta. Le sette sorelle

di Lucinda Riley, Giunti Editore (€ 19.80)

Eresia

di Massimo Citro Della Riva, Byoblu (€ 20.00)

Una nuova modella

di Ashley Graham con Rebecca Paley, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 11.90)

Gli occhi di Sara

di Maurizio De Giovanni, Rizzoli (€ 19.00)

LO SCAFFALE

I MISTERI DI PORTO LONGONE

di Roberto Bianchin e Luca Colferai, I Antichi Editori Venezia (€ 12,40)

Un giallo storico per Duilio Maria Biani Smighi, l’anatomopatologo detto il Maigret dell’Elba. Antonio Arrighi, vignaiolo che ama curiosare fra storie antiche, scopre in circostanze misteriose che i greci dell’isola di Chio immergevano l’uva nel mare; decide di tentare l’esperimento e produrre un vino salato unico al mondo. Ma quando affonda le ceste d’uva nelle acque di Porto Azzurro, accade l’inaspettato. Una delle ceste non risale: è impigliata a due scheletri incatenati. Convinto ad accettare le indagini, il Maigret dell’Elba inizia una sua personalissima inchiesta. Un viaggio nel passato, fino al periodo dell’esilio elbano di Napoleone Bonaparte, che lo porterà tra luoghi magici e nascosti dell’isola, personaggi bizzarri, contesse intriganti, feste in maschera e tavole imbandite, forzieri piombati e archivi segreti della Bibliotèque nationale de France a Parigi.

INSEGNARE AI BAMBINI LA FIDUCIA IN SE STESSI

di Soline Bourdeverre-Veyssiere, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 13.90)

Ogni bambino viene al mondo con un piccolo seme di autostima. Sta a noi adulti (genitori, educatori, insegnanti ecc.) assicurarsi che questo seme attecchisca in modo stabile e possa crescere.

Vuoi insegnare nel modo migliore a tuo figlio ad avere fiducia in se stesso e negli altri? Impara a fidarti di lui! Se questa reciprocità viene stabilita, crescerà diventando un adolescente e poi un adulto sereno, amorevole, altruista, consapevole e sicuro di sé. L’infanzia e l’adolescenza sono due periodi chiave nel processo di costruzione della fiducia e le esperienze fatte in questi momenti saranno decisive per la nostra vita adulta. Ispirato alle più recenti ricerche delle neuroscienze affettive e sociali, Insegnare ai bambini la fiducia in se stessi attinge a piene mani a studi documentati e offre 38 strumenti concreti e divertenti, accompagnati da attività semplici e pratiche per coltivare la fiducia in sé e sviluppare le risorse già esistenti nei nostri “cuccioli”.

di Claudio Zeni