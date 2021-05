Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti

di Antonio Capranica, Sperling & Kuper (€ 15.90)

Coco Chanel Una donna del nostro tempo

di Annarita Briganti, Cairo Editore (€ 15.00)

La sorella perduta. Le sette sorelle

di Lucinda Riley, Giunti Editore (€ 19.80)

Eresia

di Massimo Citro Della Riva, Byoblu (€ 20.00)

Tè e dolci del Giappone. Storia, miti, ricette

di Stefania Viti, Miciyo Yamada, Gribaudo Editore (€ 16.90)

Gli occhi di Sara

di Maurizio De Giovanni, Rizzoli (€ 19.00)

Una nuova modella

di Ashley Graham con Rebecca Paley, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 11.90)

Io sono Giorgia. Le mie radici le mie idee

di Giorgia Meloni, Rizzoli (€ 18.00)

Alabama

di Alessandro Barbero, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

Tra guerra e crimini

di Benedetta Arrighini, Gammarò Edizioni (€ 21.00)

LO SCAFFALE

LA FANCIULLA DALLE MANI D’ARGENTO

di Giulietta Revel, Cairo Editore (€ 16.00)

Un’antica casa di famiglia della collina torinese nasconde verità e misteri, miseria e bellezza. È lì che vivono Eleonora e Maddalena, due sorelle vittime di abusi, e Polly e Hildegard, una zia e una nonna che forse non sanno cosa succede. Ed è lì che prende forma il percorso di crescita e redenzione di quattro donne, di tre generazioni diverse, costrette ad attraversare dure prove e lunghi periodi di infelicità prima di ritrovare se stesse. Le loro vite si intrecciano con quelle della fanciulla protagonista della fiaba – raccontata dalla dolce e autoritaria nonna Hilde alla piccola Polly, incantata ma insieme atterrita da tanto orrore – che si pone in rapporto quasi metonimico con le vicende vissute. La storia della fanciulla a cui vengono recise le mani è una lotta esemplare di resistenza, guidata dall’infallibile istinto femminile capace di ricreare ciò che viene distrutto. Un viaggio di trasformazione che passa attraverso le fasi alchemiche della perdita, del sacrificio, del buio, del silenzio e, infine, della luce. Un cammino caratterizzato dallo smarrimento di sé, ma anche dalla ricerca disperata e tenace dell’identità rubata. Il racconto, sospeso tra fantasia e realtà, di una vera e propria rinascita mediante l’arte, l’amore, la sorellanza.

LANEGHÈ ISOLA DEL MAR TENEBROSO

di Beppe Mecconi, Oltre Edizioni (€ 26.00)

La storia del ritrovamento, dopo oltre sette secoli di oblio, di un sorprendente manoscritto che documenta che Cristoforo Colombo non fu il primo a “voler andare nelle Indie navigando verso ponente”; e illustra con stupefacenti immagini l’incredibile fauna che popolava l’isola di Laneghè raccontando come, in perfetta armonia con la natura, si viveva in quel paradiso irrimediabilmente perduto.

di Claudio Zeni