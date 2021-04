Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Gli occhi di Sara

di Maurizio De Giovanni, Rizzoli (€ 19.00)

Che nervi che ansia

di Alessia Romanazzi, Cairo Editore (€ 16.00)

Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti

di Antonio Capranica, Sperling & Kuper (€ 15.90)

Eresia

di Massimo Citro Della Riva, Byoblu (€ 20.00)

Per tutto il resto dei miei sbagli

di Camilla Boniardi, Mondadori (€ 18.00)

Una nuova modella

di Ashley Graham con Rebecca Paley, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 11.90)

Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più

di Michela Murgia, Einaudi (€ 13.00)

Viola e il Blu

di Matteo Bussola, Salani (€ 14.90)

Strage di Stato. Le verità nascoste della Covid 19

di Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni, Lemma Press (€ 20.00)

Orgoglio e sentimento

di Benedetta Cosmi, Armando Editore (€ 15.00)

LO SCAFFALE

LIBRANDI – STORIA DI UOMINI VIGNETI E VINI

di Gianfranco Manfredi, Rubbettino Editore

Il libro, fresco di stampa, pubblicato in doppia lingua e con un ricco compendio fotografico, narra passato, presente e futuro di una delle più interessanti famiglie del vino italiano che ha contribuito a rendere grande la Calabria nel mondo.

La narrano, però, altrettanto fedelmente, i filari che oggi ricoprono gli oltre duecentotrenta ettari vitati di proprietà dell’azienda meritevole in primis di essere stata capace di interpretare un territorio, la Calabria, e di aver tradotto il proprio bagaglio di conoscenze, studi e sperimentazioni in un caso imprenditoriale di successo ma anche in un’occasione di crescita e progresso per il territorio stesso.

Il volume ricostruisce il percorso di una famiglia-azienda del profondo Sud iniziando il racconto da Raffaele Librandi senior, col quale tutto ebbe inizio nei primi decenni del secolo scorso a Cirò, per proseguire con i diversi protagonisti di questo incredibile racconto che ha visto progressivamente entrare l’azienda a buon diritto nel “fenomeno-Made in Italy”. Ciò che contraddistingue questa azienda è l’innata propensione e volontà di dare nel tempo sempre maggior solidità e rigore scientifico alla conduzione dei vigneti e della cantina, divenendo via via una realtà italiana riconosciuta e stimata nel settore, dalla critica e dal mercato in Europa e nel mondo, come mai prima era riuscita un’azienda calabrese.

«I Librandi hanno superato oggi – scrive Manfredi – il traguardo dei due milioni e mezzo di bottiglie all’anno con le ultime vendemmie e vantano un export che sfiora il 50 per cento e copre oltre 40 Paesi dalla Germania agli Usa, dal Giappone alla Russia, dal Regno Unito alla Cina, Danimarca, Libano e Australia compresi, mantenendo però ogni giorno i piedi nei vigneti».

QUANDO FINISCE LA NOTTE

di Francesco Cosentino, Edizioni Dehoniane Bologna (€ 13.00)

Ci sono momenti e situazioni in cui il pozzo della vita si prosciuga. Procediamo nel deserto dell’aridità e nella notte del cuore, alla ricerca di nuovi significati e di strade per il futuro. Questi eventi, che avvengono dentro di noi o nella storia in cui siamo immersi, li chiamiamo “crisi”. La sfida che questo libro intende approfondire riguarda il modo in cui interpretiamo e affrontiamo le crisi della nostra vita, siano esse personali oppure situazioni che riguardano la nostra storia e la nostra società. Può essere la crisi un tempo provvidenziale? Possiamo trovare una “buona notizia” pur dentro questa esperienza traumatica? Può essere la crisi l’inizio di un cambiamento e un’opportunità di trasformazione? A partire da queste domande e con uno sguardo alla pandemia da Coronavirus, il testo tenta di immaginare un nuovo modo di affrontare la “questione Dio”, un nuovo modo di essere Chiesa e una spiritualità possibile per il futuro.

di Claudio Zeni