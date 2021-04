Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Gli occhi di Sara

di Maurizio De Giovanni, Rizzoli (€ 19.00)

Una nuova modella

di Ashley Graham con Rebecca Paley, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 11.90)

Mi chiamo Matteo e faccio il contadino

di Matteo Fiocco, Cairo Editore (€ 17.00)

Eresia

di Massimo Citro Della Riva, Byoblu (€ 20.00)

Orgoglio e sentimento

di Benedetta Cosmi, Armando Editore (€ 15.00)

La disciplina di Penelope

di Gianrico Carofiglio, Mondadori (€ 16.50)

Viola e il Blu

di Matteo Bussola, Salani (€ 14.90)

Le vite degli artisti di Gaspare Celio

di Riccardo Gandolfi, Leo S. Olschki Editore (€ 48.00

Michel Foucault discipline poteri verità

a cura di Mauro Bertani e Valeria Zini, Marietti 1820 (€ 22.00)

La carezza della memoria

di Carlo Verdone, Bompiani (€ 17.00)

LO SCAFFALE

DIGIUNO INTERMITTENTE

di Peter Müller, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 9.90)

Le conferme ci arrivano ormai da molte fonti: digiunare fa bene, mantiene in salute e allunga la vita. In tanti vorrebbero provare quest’esperienza, ma non osano farlo. Forse perché ne hanno paura oppure perché ci hanno provato in passato e il ricordo non è dei più felici. Il digiuno intermittente, invece, è un modo gentile e utile che apre nuove opportunità per integrare esperienze di digiuno positivo nella vita di tutti i giorni. Non vuol dire solo dimagrire e mangiare sano, ma è molto di più.

Per avvicinarsi in maniera serena al digiuno intermittente e trarne quanti più benefici possibile, Peter Müller spiega come attingere alle fonti della tradizione spirituale cristiana, che abbraccia la persona nella sua totalità: corpo, mente e anima.

Digiuno intermittente offre al lettore spunti pratici e spirituali per aiutarlo a gettare uno sguardo nuovo sulla propria vita, modificando in maniera radicale pensieri, emozioni e azioni. Grazie ai semplici esercizi proposti, è possibile allenare la propria percezione e consapevolezza, approfondendo l’esperienza del digiuno intermittente dal punto di vista spirituale.

CHE NERVI CHE ANSIA

di Alessia Romanazzi, Cairo Editore (€ 16.00)

In Italia sono circa sei milioni le persone che soffrono di disturbi d’ansia. Si tratta di una condizione in cui non è difficile scivolare, ma che è necessario saper riconoscere, perché la consapevolezza è il primo passo per uscirne. Tali disturbi, infatti, in tutte le loro forme, possono danneggiare in maniera significativa la qualità della vita di chi ne è vittima: ci si può sentire soli, incompresi, abbandonati e senza aiuto. Senza contare i disturbi fisici associati a quelli ansiosi che, spesso, lasciano chi ne è afflitto in un limbo di inesorabile afflizione e frustrazione. In questo vero e proprio manuale di sopravvivenza per chi l’ansia l’ha sperimentata sulla propria pelle, o su quella di un proprio caro, Alessia Romanazzi, psicologa, psicodiagnosta e psicoterapeuta, affronta le radici del problema e offre una serie di esercizi pratici e, perché no, alcuni piccoli trucchi per ritrovare la strada verso la serenità. Una guida per imparare a guardare in faccia le proprie paure, dimostrandoci che significato hanno e poi ripartire, facendoci capire che, per quanto l’ansia risulti spesso una spiacevole inquilina della nostra mente e del nostro corpo, in realtà è solo un’amica dai modi a volte un po’ «burberi». Sfatando così il mito dell’ansia come una «nemica» impossibile da sconfiggere.

di Claudio Zeni