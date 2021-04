Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Eresia

di Massimo Citro Della Riva, Byoblu (€ 20.00)

La carezza della memoria

di Carlo Verdone, Bompiani (€ 17.00)

Gli occhi di Sara

di Maurizio De Giovanni, Rizzoli (€ 19.00)

La disciplina di Penelope

di Gianrico Carofiglio, Mondadori (€ 16.50)

Le vite degli artisti di Gaspare Celio

di Riccardo Gandolfi, Leo S. Olschki Editore (€ 48.00

Una nuova modella

di Ashley Graham con Rebecca Paley, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 11.90)

Michel Foucault discipline poteri verità

a cura di Mauro Bertani e Valeria Zini, Marietti 1820 (€ 22.00)

L’inventore di molecole

di Cesare Sirtori con Sabrina Smerrieri, Cairo Editore (€ 16.00)

Beata o dannata? La Divina Commedia è servita

di Claudia Fraschini, Trentaeditore (€ 22.00)

Sperare oggi

di Franco Mosconi e Salvatore Natoli, Edizioni Dehoniane Bologna (€ 8.00)

LO SCAFFALE

MI CHIAMO MATTEO E FACCIO IL CONTADINO

di Matteo Fiocco, Cairo Editore (€ 17.00)

Come si diventa contadini digitali? Che fine faranno i valori della tradizione nel futuro che è già cominciato? Ma soprattutto qual è il segreto di quei pomodori perini dal gusto insuperabile? E ancora, è possibile vivere in modo sostenibile senza decrescere? Questo e altro trovate nel libro che avete tra le mani. Più che un manuale di orticoltura, il racconto di un colpo di fulmine lungo una vita: l’amore per la fattoria domestica che Matt the Farmer descrive ogni giorno agli oltre 230.000 iscritti al suo canale YouTube. Come tutto è nato, i traguardi, le difficoltà e gli obiettivi sempre più ambiziosi: una storia che coinvolge anche noi perché in fondo all’anima siamo tutti farmers. Dall’orto alle galline, dal frutteto alla scelta dei pomodori, cambiare vita si può. Anzi, si deve.

ORGOGLIO E SENTIMENTO

di Benedetta Cosmi, Armando Editore (€ 15.00)

Come nascono le amicizie? Complici una tempesta e un viaggio in treno, se lo domanderà un giornalista, metà ligure e metà lombardo, in pensione da poco, che metterà in discussione se stesso e la sua generazione. Si ritrovano nel romanzo i grandi temi d’attualità dentro le storie di famiglie, amori, compagni di scuola, sacrifici e sogni, in una straordinaria storia di formazione. Troviamo l’amicizia fresca di una generazione particolare a cui dà voce l’autrice attraverso Adriana, Olimpia e Giannenrico. E l’amore tra Sonia Benedetti Terra e Fabio Almanacco, nato davanti ai cancelli di una fabbrica milanese, salvata dalla chiusura. L’orgoglio di un Paese, e il suo sentimento. Il potere per cambiare, che bisogna averlo, esercitarlo, prenderselo. Un romanzo che avrà influenza sul suo periodo storico: si legge tutto d’un fiato e forse domani sarà un classico, per chi vorrà capire i nostri anni Venti.

di Claudio Zeni