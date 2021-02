Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Le banalità del male. Eichmann a Gerusalemme

di Hannah Arendt, Feltrinelli (€ 12.00)

L’inventore di molecole

di Cesare Sirtori con Sabrina Smerrieri, Cairo Editore (€ 16.00)

Cos’è la felicità. Passi scelti

di Daisaku Ikeda, Esperia (€ 9.00)

Leopardi e la cultura del Novecento

di M.V. Dominioni e L. Chiurchiù, Leo S. Olschki Editore (€ 78.00)

La disciplina di Penelope

di Gianrico Carofiglio, Mondadori (€ 16.50)

Il sistema

di Alessandro Sallusti, Luca Palamara, Rizzoli (€ 19.00)

C’era una volta adesso

di Massimo Gramellini, Longanesi (€16.90)

Dante

di Alessandro Barbero, Laterza (€20.00)

Basta un caffè per essere felici

di Toshikazu Kawaguchi, Garzanti (€16.00)

Il pastore d’Islanda

di Gunnar Gunnarsson, Iperborea (€15.00)

LO SCAFFALE

GIALLO NARCISO

di Maria Donata Biase, Cairo Editore (€ 17.00)

Lorella è una donna indipendente e volitiva, un ingegnere di talento che un giorno, grazie a una serie di fortuite coincidenze, lascia il suo prestigioso ufficio in città, per trasferire l’attività nel piccolo centro di Bellalba, dove ha acquistato una casetta sul mare. La drastica fine della relazione con Valerio, un uomo subdolo che l’ha psicologicamente tormentata per tre anni, l’ha ridotta a pezzi. Prova solo angoscia e sfiducia nei confronti del genere maschile. Ma in quel momento così buio, durante un viaggio occasionale in treno, si ritrova tra le mani il diario di una giovane donna dagli occhi verdi, Elisa, che racconta alla madre scomparsa la storia d’amore che sta vivendo con il brillante giornalista Vittorio. E giorno dopo giorno, pagina dopo pagina, quella lettura sempre più intensa e coinvolgente diventa per lei l’occasione per affrontare i suoi fantasmi. Nelle parole della dolce e fragile Elisa, Lorella rivede se stessa, e soprattutto rivive tutte le fasi della sua relazione con Valerio, dai primi mesi estasianti, che la illudono di aver finalmente trovato l’uomo perfetto, al triste epilogo.

Sarà l’inizio di un’avventura in cui c’è più di un cuore da salvare, più di un’anima spezzata da sanare da un amore tossico che forse amore non è.

FRANCESCO PIFFERI MONACO CAMALDOLESE

di Salvatore La Lota Di Blasi, Pacini Editore (€ 24.00)

Un manoscritto inedito del 1602, Trattato di architettura militare del monaco camalolese don Francesco Pifferi, rivive nell’ultima opera dello storico Salvatore La Lota Di Blasi “Franceso Pifferi, monaco camaldolese. Un aspirante precettore alla corte dei Medici”.

Il prezioso manoscritto rappresenta un tassello mancante nel più ampio panorama della trattatistica del settore che da Vitruvio prosegue in epoca moderna con Leon Battista Alberti, Sebastiano Serlio e Galileo Galilei.

Salvatore La Lota Di Blasi, oggi docente di storia e filosofia presso il liceo Scientifico S. Caterina di Pisa, già vincitore del Premio Spadolini Nuova Antologia nel 2015 e autore di varie opere ha quindi ricostruito il profilo biografico e scientifico pressoché inesistente del monaco Pifferi. Quest’ultimo fu un vero erudito ecclettico oltre che teologo, anche studioso di astronomia, professore di matematica e geometria negli atenei di Pisa e Siena. Fu accademico degli Intronati e conobbe Galileo Galilei.

di Claudio Zeni