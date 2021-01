Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Cos’è la felicità. Passi scelti

di Daisaku Ikeda, Esperia (€9.00)

Dante

di Alessandro Barbero, Laterza (€20.00)

La disciplina di Penelope

di Gianrico Carofiglio, Mondadori (€16.50)

C’era una volta adesso

di Massimo Gramellini, Longanesi (€16.90)

E vissero tutti felici e contenti?

di Cristina Parodi, Cairo Editore (€ 16.00)

Basta un caffè per essere felici

di Toshikazu Kawaguchi, Garzanti (€16.00)

Arezzo e gli aretini nella Divina Commedia

di Stefano Pasquini, Mauro Pagliai Editore (€ 15.00)

Ginkgo l’albero dimenticato dal tempo

di Peter Crane, Leo S. Olschki Editore (€ 25.00)

I 100 piatti del Prosecco

di Sandro Bottega, Mondadori Electa (€ 19.90)

Il pastore d’Islanda

di Gunnar Gunnarsson, Iperborea (€15.00)

UN TESORO AL PIANO TERRA

di Andrea Moccia, Cairo Editore (€ 16.00)

Per chi non la conosce, la geologia è una scienza che evoca spesso, e ingiustamente, un sapore stantìo. Un luogo comune che Andrea Moccia, ideatore del sito web di successo GeologiaPop.com, si è proposto di sfatare in questo libro. Vagando qua e là, dalla superficie alle viscere della Terra, scopriamo che la geologia è una scienza fondamentale che non solo ha costruito la nostra modernità, ma che ne garantisce l’esistenza stessa, fino a insinuarsi nella nostra vita di tutti i giorni. Solo che noi non lo sappiamo, o meglio, non lo sapevamo prima di leggere queste pagine. Se vi siete mai chiesti che «cosa abbiamo sotto i piedi», nelle pagine di Geo Pop troverete le risposte, offerte con uno stile semplice e immediato. Insomma, pop! Se invece non vi siete mai chiesti tutto questo… Be’, dovreste iniziare a farlo!

GUIDA LUXURY SPAS 2021

di Condé Nast Johansens

È uscita la nuova Guida Luxury Spas 2021 di Condé Nast Johansens per scoprire le migliori spa di lusso selezionate a livello globale come migliori luoghi in cui “fuggire”, vicini e lontani, per il relax e il viaggio di benessere post-isolamento tanto desiderati. Un giro intorno al mondo all’insegna del wellness tra ritiri esclusivi in posti al confine del mondo, lodge spa private e resort termali all-inclusive, sulla spiaggia, in campagna, tra le montagne e in città. Ognuno dei quali offre una vasta gamma di trattamenti per il benessere fisico e mentale: sessioni di yoga e meditazione, massaggi rilassanti per viso e corpo. Molti trattamenti e attività si coniugano inoltre con i poteri terapeutici di Madre Natura venendo effettuati in aree all’aperto. Anche per il 2021 l’Italia si distingue con ben 9 Spa, di cui 4 new entry d’eccellenza in location uniche e incantevoli.

