Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Una terra promessa

di Barack Obama, Garzanti (€ 28.00)

Io sono mio fratello

di Giorgio Panariello, Mondadori (€ 18.00)

E se fossimo manipolati?

di Giovanni Susi, Edizioni Accrescimente (€ 17.00)

Ritorniamo a sognare.La strada verso un futuro migliore

di Francesco (Jorge Mario Bargoglio), Piemme (€ 15.90)

Poveri toscani!

di Maria Concetta Salemi, Sarnus Edizioni, (€ 12.00)

Donne dell’anima mia

di Isabel Allende, Feltrinelli (€ 15.00)

Io sono l’abisso

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

Il mondo di Gilda

di Silvana Papiccio e Tiziana Piazzola, Il Rio edizioni (€ 15.00)

Gridalo

di Roberto Saviano, Bompiani (€ 22.00)

Vite maledette

di Vito Molinari, Gammarò Edizioni (€ 18.00)

LO SCAFFALE

ARTUSI IL BELLO E IL BUONO

di Ketty Magni, Cairo Editore (€16.00)

Ketty Magni ripercorre in un romanzo la storia appassionante di Pellegrino Artusi, nato a Forlimpopoli due secoli fa, uomo di fascino ma non senza contraddizioni, capace di superare i tragici eventi familiari e di reagire a ogni avversità per realizzare il suo progetto di unire l’Italia a tavola attraverso la pubblicazione del suo fortunato “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, “manuale pratico per le famiglie” contenente ricette per ogni gusto, sperimentate con cura. Una biografia romanzata ricca di aneddoti ma anche un capitolo fondamentale della storia culinaria nazionale.

“Amo il bello e il buono ovunque si trovino”. È stato il motto che ha sempre guidato Pellegrino Artusi, autentico pioniere della gastronomia in Italia, ed è il filo conduttore del romanzo della sua vita ripercorso in queste pagine.

IL SANTO NATALE

introduzione di José Tolentino de Mendonça, Leo S. Olschki Editore (€ 18.00)

Fare del proprio cuore un presepio: rovesciare l’esterno nell’interno, restituire all’occasione la sua matrice di perpetua ricerca spirituale. È questo il cardine ideale attorno al quale ruota Il Santo Natale nella novena di Alfonso Maria de’ Liguori e nei presepi di Antonio Maria Esposito, che oggi sono pubblicati con l’introduzione del Cardinale José Tolentino de Mendonça, una postfazione di Carlo Ossola e un accurato apparato delle fonti a cura di Giacomo Jori e Laura Quadri. Ed è questa la visione della spiritualità di Alfonso Maria de’ Liguori (1696 – 1787), i cui Discorsi sulla Novena del Santo Natale sono al centro del volume.

Sant’Alfonso, che peraltro è il celebre autore delle strofette del Tu scendi dalle stelle, che ancora si cantano nel periodo della ricorrenza del Santo Natale, fu un uomo di chiesa dalla scrittura torrenziale, personaggio vissuto all’incrocio dei venti, che vide la fine dell’Ancien Régime e l’emersione dell’Epoca dei Lumi. Nella copertina del libro presepe realizzato all’interno del fanale di una bicicletta, 46 millimetri.

di Claudio Zeni