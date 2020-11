Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Donne dell’anima mia

di Isabel Allende, Feltrinelli (€ 15.00)

Una terra promessa

di Barack Obama, Garzanti (€ 28.00)

Helgoland

di Carlo Rovelli, Adelphi (€ 15.00)

Io sono mio fratello

di Giorgio Panariello, Mondadori (€ 18.00)

Sardine in piazza. Una rivoluzione in scatola?

di Massimo Arcangeli, Castelvecchi (€ 9.00)

Arrivano parole dal jazz

di Nicola Vacca, Oltre edizioni (€ 14.00)

Perché l’Europa ha cambiato il mondo. Una storia economica

di Vera Zamagni, Il Mulino (€ 24.00)

Invito al pensiero

di G. Michele Tortolone – Ugo Mursia Editore (€ 9.50)

Cina Covid 19. La chimera che ha cambiato il mondo

di Joseph Tritto, Cantagalli (€ 20.00)

Gridalo

di Roberto Saviano, Bompiani (€ 22.00)

LO SCAFFALE

VITE MALEDETTE

di Vito Molinari, Gammarò Edizioni (€ 18.00)

Vito Molinari ci propone cinque autobiografie apocrife di artisti maledetti, geni privi del dono di saper vivere. Gesualdo da Venosa (1566-1613), musicista sommo, assassino della moglie e del suo amante; Caravaggio (1573-1610), genio e assassino; Alessandro Stradella, “il Caravaggio della musica” (1643-1682), donnaiolo impenitente, assassinato per vendetta; Amedeo Modigliani (1884-1920), principe della bohème, morto povero e drogato; Antonio Ligabue (1899-1965), una vita tra manicomi e capolavori. Come scrive Andrea Tarabbia, premio Campiello 2019, nella sua prefazione: “Vissuti male, morti peggio; scrivono la propria vita oltre la vita. Non c’è quasi nulla di più straordinario, e di più letterario, di questo.”

POVERI TOSCANI!

L’arte (e il genio) di trasformare la scarsità in ricette straordinarie

di Maria Concetta Salemi, Sarnus Edizioni, (€ 12.00)

In un passato segnato da ristrettezze e penuria alimentare, qualcuno ha saputo mostrare tanto estro da trasformare la scarsa materia prima a disposizione in veri e propri capolavori della tavola: così sono nati tanti celebri piatti toscani, oggi rinomati in ogni angolo del globo.

Questo gustoso viaggio nella cucina povera prende le mosse dalla geografia, mostrandoci il territorio toscano col suo bagaglio di storia e tradizioni, per passare poi alle ricette: una selezione di manicaretti di cui l’autrice ci mostra origine ed etimologia, varianti storiche e declinazioni territoriali. Senza però dimenticare la preparazione, poiché anche la gola vuole la sua parte.

di Claudio Zeni