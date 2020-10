Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Cina Covid 19. La chimera che ha cambiato il mondo

di Joseph Tritto, Cantagalli (€ 20.00)

Helgoland

di Carlo Rovelli, Adelphi (€ 15.00)

La mia pasta madre

di Vea Carpi in collaborazione con Irene Hager, Raetia Edition (€ 24.90)

Perché l’Europa ha cambiato il mondo. Una storia economica

di Vera Zamagni, Il Mulino (€ 24.00)

Invito al pensiero

di G. Michele Tortolone – Ugo Mursia Editore (€ 9.50)

Una fabula mystica nel seicento italiano – Maria Maddalena de’ Pazzi e le Estasi (1609-1611)

di Laura Quadri, Leo Olschki Editore (€ 38.00)

Riccardino

di Andrea Camilleri, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

Dante

di Alessandro Barbero, Laterza (€ 20.00)

L’uomo della provvidenza

di Antonio Scurati, Bompiani (€ 23.00)

Fu sera e fu mattina

di Ken Follett, Mondadori (€ 27.00)

LO SCAFFALE

EMILIA ROMAGNA DA BERE E DA MANGIARE

a cura di AIS Emilia e AIS Romagna, Primapagina Editore (€ 13.90)

Vini, prodotti, terroir, ma anche ricette e abbinamenti perfetti per ogni occasione e per ogni vino: troverete questo tra le pagine di questa guida regionale dell’Associazione Italiana Sommelier Emilia e Romagna. Nelle pagine della guida la Via Emilia dei sapori più autentici viene raccontata passando in rassegna circa 300 cantine, 1000 nuove etichette con schede di degustazione, prezzo, abbinamenti e caratteristiche. E ancora tutte le info sui terroir del vino, sui prodotti della gastronomia locale e la segnalazione dei vini top premiati dalle commissioni dai sommelier Ais come ‘Eccellenze del territorio’.

IL CIELO COME UNA TENDA

di Sergio Valzania, EDB Edizioni (€ 10.00)

«Più che un saggio questo libro è una “raccolta”, una breve galleria di quindici parole esplorate nel loro significato, un piccolo alfabeto, un primo lessico molto limitato quanto ricco, che permette di assaporare e intuire la profonda cultura dell’autore. Il fatto è che Valzania è uno di quegli scrittori “alla Chesterton” (uno dei pochi autori citati nel saggio) o come Borges, che sarebbe capace di conversare con il lettore praticamente su tutto donandogli sempre un lieto nutrimento» (Andrea Monda).

di Claudio Zeni