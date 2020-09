Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Cina Covid 19. La chimera che ha cambiato il mondo

di Joseph Tritto, Cantagalli (€ 20.00)

Fu sera e fu mattina

di Ken Follett, Mondadori (€ 27.00)

Tra vetro e vino

di Silvia Ciappi, Polistampa (€ 28.00)

Riccardino

di Andrea Camilleri, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

Uno stivale pieno di… Le ricette della nonna dalle Alpi a Lampedusa

a cura di Luca Zara, CEF Publishing (€ 12.00)

Ricette di cinghiale

di Marco Galleri, Tarka edizioni (€ 13.50)

La misura del tempo

di Gianrico Carofiglio, Einaudi (€ 18.00)

Helgoland

di Carlo Rovelli, Adelphi (€ 15.00)

L’ombra del vento

di Carlos Ruiz Zafòn, Mondadori (€ 14.00)

LO SCAFFALE

UNA FABULA MYSTICA NEL SEICENTO ITALIANO – Maria Maddalena de’ Pazzi e le Estasi (1609-1611)

di Laura Quadri, Leo Olschki Editore (€ 38.00)

La Vita della Madre Suor Maria Maddalena de’ Pazzi fiorentina viene stampata in due versioni nel 1609 e nel 1611 e testimonia di una precocissima ricezione secentesca delle Estasi maddaleniane. L’opera, voluta dalle consorelle della monaca fiorentina e assegnata a Vincenzo Puccini, governatore e confessore del monastero di Santa Maria degli Angeli in Firenze, rimarrà per tutto il XVII secolo il punto di riferimento per chiunque voglia avere accesso ai manoscritti originali contenenti quell’esperienza estatica. Lo studio presentato, in continuità con le fondamentali letture proposte nel Novecento da Giovanni Getto, da padre Giovanni Pozzi, intende valorizzare, come mai fino ad ora, questa prima impresa editoriale, dimostrando come le Estasi siano state recepite in modo quasi integrale già nel Seicento. In particolare, è approfondito l’influsso della spiritualità gesuitica e domenicana sulla ratio scribendi del Puccini, l’attenuarsi, dall’una all’altra redazione, della dimensione ascetica rispetto all’elaborazione di una concezione ‘pneumatologica’ della mistica. La biografia pucciniana illustra così la tesi di Michel De Certeau, nella sua Fable mystique: la mistica è di per sé inesauribile mistero; iniziamo a conoscerla quando un dettato storico la circoscrive.

di Claudio Zeni