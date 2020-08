Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Cina Covid 19. La chimera che ha cambiato il mondo

di Joseph Tritto, Cantagalli (€ 20.00)

Helgoland

di Carlo Rovelli, Adelphi (€ 15.00)

Ricette di cinghiale

di Marco Galleri, Tarka edizioni (€ 13.50)

Tra vetro e vino

di Silvia Ciappi, Polistampa (€ 28.00)

L’enigma della camera 622

di Joël Dicker, La nave di Teseo (€ 22.00)

Sapore è sapere. L’analisi sensoriale in cucina

di Daniele Maestri, CEF Publishing (€ 12.00)

Riccardino

di Andrea Camilleri, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

L’ombra del vento

di Carlos Ruiz Zafòn, Mondadori (€ 14.00)

La misura del tempo

di Gianrico Carofiglio, Einaudi (€ 18.00)

Fu sera e fu mattina

di Ken Follett, Mondadori (€ 27.00)

LO SCAFFALE

UNO STIVALE PIENO DI… Le ricette della nonna dalle Alpi a Lampedusa

a cura di Luca Zara, CEF Publishing (€ 12.00)

A spasso nelle regioni italiane, alla ricerca delle ricette dimenticate e di quelle tramandate di generazione in generazione. Un patrimonio fatto di piatti poveri, nati dall’esigenza di non buttare via nulla e divenuti col tempo specialità talvolta rinomate in tutto il mondo, dalla bagna càuda alla carne salada, dalla fonduta alla tiella barese. La cucina casalinga italiana delle nonne rappresenta un tesoro da riscoprire e questo libro intende farlo, percorrendo lo stivale dalla Val d’Aosta alla Sicilia, con una fermata anche nelle isole minori.

IL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO storie di enologia storica poliziana

a cura di Francesca Cugusi, Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano

«Il Vino Nobile di Montepulciano ha contribuito a fare la storia del vino italiano, prima Docg d’Italia nel 1980, ancora prima tra i Consorzi più longevi d’Italia, a partire dal 1965 – scrive nella presentazione del libro Andrea Rossi, Presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano – tante pubblicazioni a riguardo, tanti trattati tecnici, appunti storici. Eppure ancora mancava una pubblicazione che ne raccontasse gli aspetti più storici, gli aneddoti anche, con l’obiettivo di recuperare pezzo per pezzo il filo che dagli etruschi ha portato il vino prodotto nelle campagne di Montepulciano a essere uno dei più apprezzati al mondo. Ecco allora che ancora una volta il ‘Sistema Montepulciano’ si mette in moto riprendendo la collaborazione con la Società Storica di Montepulciano, che si è attivata in una ricerca minuziosa nelle biblioteche e archivi di tutto il mondo per ricostruire pezzi di storia, talvolta mancanti e inediti, che contribuiranno a segnare in maniera definitiva il percorso storico del Vino Nobile di Montepulciano».

di Claudio Zeni