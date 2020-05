Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

L’evoluzione delle pandemie

di David Quammen, Adelphi (€ 14.00)

Che cosa ci riserva il futuro

di Sylvia Browne, Lindasay Harrison, Mondadori (€ 9.50)

La via Francigena in Toscana Luoghi, storie e sapori

di Fausto Filidei, Polistampa Edizioni (€ 15,00)

Harry Potter e la pietra filosofale vol.1

di J. K. Rowling, Salani (€ 10.00)

La modernità di Papa Francesco

a cura Monica Simeoni, EDB Editore (€ 24,00)

30 insegnamenti zen dei maestri del tè

di Nicolas Chauvat, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 7,90)

The Mamba mentality. Il mio basket

di Kobe Bryant, Rizzoli (€ 25.00)

Il grande libro delle favole

di Luis Sepùlveda, Guanda (€ 20.00)

La ricerca del significato. Per una psicologia culturale

di Jerome S. Btuner, Bollari Boringhieri (€ 22.00)

Georges Bizet. Carmen

di Susan McClary, Ruggimenti (€ 16.00)

LO SCAFFALE

PIEDI SANI CORPO SANO

di Carsten Stark, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 16.90)

Carsten Stark ci spiega l’importanza che i piedi rivestono per la nostra salute, descrive ciò che fa loro bene o li danneggia e illustra semplici esercizi che sono di grande beneficio non solo per i piedi, ma di riflesso anche per vari disturbi.

Il piede è uno strumento perfetto, ci parla del nostro stato di salute e lascia tracce che possiamo interpretare per scoprire quali problemi di salute ci affliggono, se ci sono tensioni nel corpo, come e dove intervenire.

Secondo Piedi sani, corpo sano il benessere di tutto l’organismo è legato alla salute dei nostri piedi. Per esempio, un posizionamento non corretto del piede può ripercuotersi sulle ginocchia e sulla colonna vertebrale, con dolori le cui cause in genere sono difficili da identificare.

Particolare rilevanza viene data ai danni causati dalle calzature e all’attuale tecnica del barefooting: camminare e correre a piedi scalzi porta benefici alla salute e all’umore.

Le 7 zone del piede e i disturbi che le riguardano: Autotest illustrato, Pronto soccorso ed eventuali esami cui sottoporsi, Esercizi per ogni zona del piede, Cosa evitare, cosa cambiare, cosa aggiungere, Come e dove praticare il barefooting, Terapie convenzionali e cure naturali

CORONAVIRUS – UN LIBRO PER BAMBINI

AA.VV., Illustrazioni di Alex Scheffler, Edizioni EL

Su www.edizioniel.com c’è un regalo speciale per tutti i bambini che si trovano a vivere l’inedita esperienza della pandemia da coronavirus. Si tratta di Coronavirus – Un libro per bambini, realizzato con la preziosa collaborazione di esperti autori, una consulenza scientifica di alto livello e le illustrazioni di Alex Scheffler, papà del long seller il Gruffalò, questa settimana nella classifica del 10 libri per ragazzi più venduti.

Insieme alla casa editrice inglese Nosy Crow è stato realizzato e messo a disposizione per lo scaricamento gratuito un libro che spiega in maniera semplice e diretta l’emergenza che ha colpito le vite di tutti noi e risponde alle domande e ai timori dei più piccoli. Cos’è il virus, come mai è importante lavarsi le mani e stare a casa, perché è normale provare sentimenti come la paura, la preoccupazione, la noia. Un modo efficace e a misura di bambino per capire tutti gli aspetti di questa esperienza.

Un ringraziamento va a tutti i professionisti che ci hanno lavorato, in tempi stretti e a titolo completamente gratuito.

di Claudio Zeni