Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Harry Potter e la pietra filosofale vol.1

di J. K. Rowling, Salani (€ 10.00)

L’evoluzione delle pandemia

di David Quammen, Adelphi (€ 14.00)

Virus, la grande sfida. Dal coronavirus alla peste:come la…

di Roberto Burioni, Rizzoli (€ 15.00)

Che cosa ci riserva il futuro

di Sylvia Browne, Lindasay Harrison, Mondadori (€ 9.50)

The Mamba mentality. Il mio basket

di Kobe Bryant, Rizzoli (€ 25.00)

La modernità di Papa Francesco

a cura Monica Simeoni, EDB Editore ( € 24,00)

I Segreti della serotonina

di Carol Hart, Edizioni il Punto d’Incontro (€ 13.90)

Georges Bizet. Carmen

di Susan McClary, Ruggimenti (€ 16.00)

Le storie del mistero

di Lyon Gamer, Magazzini Salani (€ 15.90)

La mia storia

di Marco Van Basten, Edwin Schoon, Mondadori (€ 20.00)

LO SCAFFALE

CARLO DENINA DELL’IMPIEGO DELLE PERSONE

a cura di Carlo Ossola, Leo S. Olschki Editore (€ 20.00)

L’inedito trattato risale al 1776-1777; sequestrato e distrutto prima che le stampe fossero diffuse, rappresenta l’ultimo rogo di libri prima della Rivoluzione francese, della quale è antesignano, in una visione radicalmente ergonomica della società ove tutti (nobili, sacerdoti, monache e monaci compresi) debbono lavorare per rendere possibile il conseguimento della «pubblica e privata prosperità». Se il testo fosse stato diffuso, il Denina apparirebbe – e certo diverrà – nella storia dei riformatori in Italia una delle figure centrali, non solo per la biografia che lo portò a Berlino prima e a Parigi poi, ma per la forza di un pensiero tanto erudito, come nella Bibliopea, quanto storicamente fondato, come nelle Rivoluzioni d’Italia, e soprattutto politicamente risoluto come in questo vigoroso trattato, tramandato presso gli Eredi, di generazione in generazione, come una testimonianza di libertà e di impegno civile, che interroga – non meno che il XVIII secolo – il tempo presente.

AGENDA LAICA 365 PRECETTI 365 PARABOLE SU AMORE VITA TEMPO

testi di Leo Osslan, foto di Steven Teixeira, Fefè editore (€ 13.00)

L’Agenda laica dà per ogni giorno dell’anno un precetto laico in una riga e lo illustra con una parabola laica in tre righe, con il corredo di foto laiche d’autore. Gli autori si domandano: • Il calendario laico di frate indovino? • Un breviario laico quotidiano? • Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me?• Paulo Coelho sul comodino giorno dopo giorno? • I messaggi laici dei baci Perugina.

Leo Osslan romano di origini russe, scrittore, poeta, giornalista-viaggiatore in oltre trenta Paesi del mondo, è direttore editoriale di Fefè editore.

Steven Teixeira bostoniano di origini capoverdiane, architetto, fotografo, grafico d’arte, cura la grafica di Fefè editore.

Osslan & Teixeira sono gli autori delle foto con L’anima, unione di foto e testi poetici che dal 2002 sono esposte in Italia e all’estero in mostre personali, musei, luoghi d’arte.

di Claudio Zeni