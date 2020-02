Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Prima che tu venga al mondo

di Massimo Gramellini, Solferino (€ 16.00)

Dal nostro cuore

di Benedetto XVI, Robert Sarah, Cantagalli (€ 18.00)

La memoria rende liberi.La vita interrotta di una bambina nella Shoah

di Enrico Mentana, Liliana Segre, Rizzoli (€ 15.90)

Buonissimo! La grande avventura della cucina italiana

di Natale Giunta, Elisa Isoardi, Alessandra Spisni, Rai Libri (€ 18.00)

Scolpitello nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad Auschwitz

di Liliana Segre, Piemme (€ 12.00)

Emilio Salgari Vol. III

di Ann Lawson Lucas, Leo S.Olschki Editore (€ 35.00)

Il treno dei bambini

di Viola Ardone, Einaudi (€ 17.50)

La canzone di Achille

di Madeline Miller, Marsilio (€ 11.00)

Ah l’amore

di Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

Più natura in casa

di Sabine Gstöttenmayer, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 12.90)

LO SCAFFALE

CRIMINI AL PISTACCHIO

di Brigitte Glaser, Emons Edizioni (€ 14.00)

La cuoca Katharina, in vacanza dai suoi genitori, riceve in dono dalla madre un corso di pasticceria a Strasburgo. La Chef però, lo segue a singhiozzo perché distratta da un omicidio che, ancora una volta, la tocca da vicino. Quando il corpo di un uomo di origini tedesche viene trovato cadavere in un torrente alsaziano, Katharina si getta nelle indagini e finisce imbrigliata in una rete di intrighi di villaggio e vecchi segreti di famiglia a destra e a sinistra del Reno. A soffrirne davvero saranno i suoi primi macarons che usciranno di forme tutt’altro che regolari. Brigitte Glaser è nata nella Foresta Nera nel 1955 e vive da molti anni a Colonia. Oltre alla serie sulla cuoca Katharina a quella precedente su due detective donne, Glaser ha pubblicato diversi libri per ragazzi. Questo è il suo sesto romanzo tradotto in italiano, dopo Delitto al pepe rosa (2015), Morte sotto spirito (2016), Assassinio à la carte (2017) e Miele amaro (2018), Buffet al veleno (2019).

LA VECCHIA DEI CAMINI

di Carlo Lapucci, Graphe.it (€6.00)

Chi è la Befana? Tutti sapremmo rispondere a questa domanda, ma nel farlo ci renderemmo conto di quanto la questione sia in realtà complessa. Carlo Lapucci si fa carico di dare tutte le spiegazioni: da dove arriva questa figura tradizionale, composta di tratti pagani e cristiani, mescolata con il culto dei defunti e la celebrazione delle stagioni, espressione di figure bibliche come di forze simboliche ancestrali? Quali sono, nelle varie versioni della leggenda, le sue caratteristiche, le sue abitudini, com’è fatta la sua casa, chi sono i suoi aiutanti? Con attenzione antropologica ma andamento leggero, questo piccolo saggio esamina e racconta ogni segreto sulla Vecchia dei camini.

di Claudio Zeni