Le Terme di Chianciano riaprono in totale sicurezza

Riaprono i primi giorni di giugno in totale sicurezza tutti i servizi termali e le piscine Theia di Terme di Chianciano.

Dal 3 giugno sarà possibile accedere al Parco Acqua Santa per la cura idropinica e si riattivano contemporaneamente le prenotazioni delle altre cure termali, fanghi epatici, artroreumatici e bagni, mentre dall’8 giugno sarà aperto il reparto inalatorio.

Dal 6 giugno aprono le piscine termali Theia, con i servizi di bar e ristorazione; oltre 600 metri quadri di acqua termale Sillene, immersi in un grande parco verde dove la famiglia al completo con i bambini può rigenerarsi dopo lo stressante lockdown. Sarà necessario prenotare il proprio turno di ingresso, in cui saranno compresi il proprio armadietto ed un lettino riservato.

Nel post Covid-19, le acque termali vengono consigliate per la loro azione terapeutica; infatti è scientificamente documentato il loro effetto antibatterico, antinfiammatorio e di rafforzamento del sistema immunitario.

“L’emergenza Covid-19 ci ha indotto a riconcettualizzare l’esperienza termale. Il lungo periodo di lockdown ha portato con sè una vita sedentaria, stress e alimentazione più abbondante – esordisce Mauro Della Lena, Direttore Generale di Terme di Chianciano – alle Terme, dove si coniugano lo svago e lo sport in territori e parchi verdi e incontaminati con prestazioni sanitarie e di benessere, si potrà fare il check up sul proprio stato di salute e successivamente, assistiti ogni giorno dai medici o dal proprio ‘tutor del benessere’, cure e trattamenti di Remise en Forme in collaborazione con il prestigioso partner sanitario statunitense UPMC Italy. Abbiamo formulato delle nuove offerte che comprendono consulti con esperti termali, trattamenti benessere, esami di laboratorio anche per la diagnosi del Covid – 19, esercizio fisico nella natura incontaminata di Chianciano o nella Palestra della salute, cure termali, bagni nelle acque termali delle Piscine Theia, massaggi, trattamenti di bellezza e percorsi alimentari salutari da proporre ad un pubblico di Italiani e stranieri appena sarà possibile”.

La parola d’ordine è sicurezza per gli ospiti grazie a continue e ripetute procedure di sanificazione certificate ISO 9001 ed ai grandi spazi a disposizione sia nei parchi termali che negli stabilimenti, spazi che garantiscono un distanziamento ben superiore a quello minimo previsto dalle Ordinanze regionali, assenza di file e gestione attenta dei flussi di ingresso e uscita.

L’Ospite deve indossare la mascherina chirurgica e non presentare sintomi quali tosse e febbre al di sopra dei 37,5 gradi; sul posto viene effettuato un triage con misurazione della temperatura oltre a tutti gli altri accorgimenti per abbattere il rischio di contagio da Covid-19.

Contestualmente alla riapertura progressiva di tutti i servizi, compreso il laboratorio analisi dove si effettua anche il test Covid su prescrizione del medico di base, le Terme di Chianciano, per completare a 360 gradi la propria offerta di benessere, puntano anche sui trattamenti di bellezza con cure di medicina estetica, di estetica professionale con depilazioni e applicazione dello smalto ed ovviamente di massaggi manuali e con macchinari.

Intanto, per disintossicare l’apparato digerente stressato dal lungo periodo di confinamento, è attiva sullo Shop on line, l’Offerta speciale “Rituale Detox” che consente di disintossicare il fegato con dei semplici gesti quotidiani e comprende, a prezzo speciale e senza le spese di spedizione, l’invio a casa di 12 bottiglie di Acqua Santa con due scatole di Sali pronti di Terme di Chianciano.

Tutti i servizi devono essere prenotati chiamando il call center al 057868501, per mail inviando richiesta a prenotazione@termechianciano.it oppure sul sito internet www.termechianciano.it

di Claudio Zeni