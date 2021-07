La Magnolia e Armani/ristorante inedita cartolina dalla Versilia

Il 22 luglio Cristoforo Trapani lo chef resident de La Magnolia di Forte dei Marmi ospita Francesco Mascheroni lo chef di Armani/Ristorante Milano per una serata a 4 mani

Una cena speciale a quattro mani è quanto si svolgerà giovedì 22 luglio alle ore 20.30 nell’elegante cornice del ristorante “La Magnolia”, fiore all’occhiello dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi, la dimora a 5 stelle del Gruppo Soft Living Places. Il padrone di casa lo chef Cristoforo Trapani ospiterà il collega Francesco Mascheroni di Armani/Ristorante Milano per un appuntamento esclusivo all’insegna dei sapori italiani di mare e non solo.

L’avvolgente cucina di Trapani si sposa con il carattere cosmopolita dello chef Mascheroni per una collaborazione inedita, in cui gustare un menù ideato per l’occasione, un percorso composto da quattro portate principali con abbinamenti enologici che saranno scelti direttamente al tavolo, sotto la guida attenta del sommelier Luca Ulivi.

Un evento nelle atmosfere della Versilia che sarà replicato la prossima primavera a Milano da Armani/Ristorante, quando lo chef Francesco Mascheroni ricambierà l’ospitalità per un’altra cena a quatto mani.

Prezzo escluso abbinamento enologico: € 110,00.

Per prenotazioni e informazioni: Ristorante La Magnolia presso Hotel Byron – Forte dei Marmi Tel. (+39) 0584 787052 Email: info@hotelbyron.net

di Claudio Zeni