È Sold Out la prima edizione di la Grande Bellezza, The Italian Wines Virtual Tour 2021, il primo tour virtuale di WinesCritic.com che presenterà la miglior eccellenza vitivinicola italiana nel mondo.

Oltre 270 operatori del settore saranno collegati da sei città: Hong-Kong, Amsterdam, Stoccolma, Londra, New York e Firenze per degustare le nuove annate dei produttori italiani selezionati dopo due anni di degustazioni. L’evento è stato esteso a professionisti anche di altre nazioni per poter dare l’opportunità agli amanti dei grandi vini di ascoltare il proprio produttore preferito.

Trentaquattro i produttori partecipanti: Albafiorita, Argiano, Banfi, Borgo Savaian, Ca’ Apollonio, Casanuova delle Cerbaie, Castello Romitorio, Cava d’Onice, Damilano, Della Casa, Di Meo, Fabrizio Dionisio, Francesca Fiasco, Fuligni, Gabriele Mazzeschi, Giodo, I Feudi di Romans, Il Palazzo, La Querce, La Rasina, Livio Sassetti, Loredan Gasparin, Monte del Frà, Nals Margreid, Pietradolce, Podere Sapaio, Poderi Gianni Gagliardo, Quintodecimo, Rocca delle Macìe, Ronco Blanchis, Sordo, Torre Mora, Valeria Cesari, Vin de la Neu.

Dal 26 al 30 Aprile sarà possibile seguire gratuitamente l’approfondimento e la presentazione di grandissime etichette direttamente dallo smartphone o dal laptop registrandosi gratuitamente ai link Zoom qui di seguito:

26 Aprile ore 11am Hong Kong :

https://zoom.us/webinar/register/WN_XWYnLpXVT72IMr2sc7kH3Q

27 Aprile ore 10am Amsterdam-Stoccolma :

https://zoom.us/webinar/register/WN_bUb1CZIwSZiS89DN4dwJ7w

28 Aprile ore 11am Londra :

https://zoom.us/webinar/register/WN_ifsifBzETwCvG24IYfOA7Q

29 Aprile 5pm New York :

https://zoom.us/webinar/register/WN_m2zcXQFyS5OJ0FfTB8Vemg

30 Aprile ore 10am Firenze :

https://zoom.us/webinar/register/WN_o5-t4aB_QyS47CcCTDTYow

Una live su Instagram, infine, offrirà l’opportunità a tutti gli appassionati del mondo del vino di seguire il Tour Virtuale il 5 ed il 6 Maggio 2021 alle ore 19 sul profilo @raffaelewinescritic perché questo mondo è bello se è POP. Ospiti speciali saranno Gianluca Impastato (Il sommelier intenditore Colorado Cafè) e Francesco Cicchella (Il Michael Bublè di Made in Sud).

«Questa live rappresenta la chiusura perfetta di un cerchio e di winecritics.com – ricorda Raffaele Vecchione, ideatore del format La Grande Bellezza 2021 The Italian Wines Virtual Tour 2021 – e dona l’opportunità anche ai consumatori finali di poter imparare tutto sui grandi vini prodotti in Italia in modo divertente. È possibile acquistare la Box in due offerte speciali al seguente link https://docs.google.com/forms/d/1N0HIxMRERheLIPh682M7epmFh584TXW1qbNfD21-src/edit, dove troverete anche maggiori info ai vini presentati nel form».

