La festa di Halloween al Castello di Grumello

Appuntamento rinnovato con una delle feste più attese dell’anno, pensata anche quest’anno per far giocare i piccoli in tutta sicurezza. Domenica 31 ottobre al Castello di Grumello si celebra Halloween: una giornata speciale studiata per le famiglie che possono approfittare dell’occasione per mettersi alla prova e divertirsi.

Nell’arco della giornata è in programma lo spettacolare gioco-avventura “La grande festa del plenilunio”. L’ingresso al Castello viene diviso in tre turni: il primo alle 11 del mattino, il secondo alle ore 14, il terzo alle 15.45. Protagonisti i bambini. Che hanno fatto proprio un appuntamento nato negli Stati Uniti, ma entrato ormai a far parte a pieno diritto delle feste più attese del periodo autunnale anche nel nostro Paese. La ricorrenza ha portato tanto seguito fra i più piccoli che hanno imparato ad aggirarsi fra le case, facendo la fatidica domanda: “dolcetto o scherzetto?”

Per festeggiare in modo davvero originale l’evento il Castello di Grumello propone ai bambini (di età compresa fra 5 e 13 anni) di trascorrere un’avventura fantastica che li lancia perfettamente nel clima di Halloween. I piccoli visitatori vengono tutti vestiti con speciali costumi a tema e diventano primi attori di una storia incredibile, da vivere insieme agli animatori della Compagnia San Giorgio e il Drago. Il tutto mentre i genitori si rilassano con una visita al maniero e alle sue cantine plurisecolari, con degustazione di vini (possibili gli acquisti).

“LA GRANDE FESTA DEL PLENILUNIO”, domenica 31 ottobre, tre turni: ore 11, ore 14 e 15.45, prenotazione e prepagamento obbligatori chiamando il 348.30.36.243. Ingresso bambini 20 euro, adulti 15 euro (per visita al castello e degustazione vini).

www.castellodigrumello.it

di Claudio Zeni