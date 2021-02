E’ partita il 26 febbraio la campagna pubblicitaria “Kimbo, una tazza di Napoli”, una nuova storia pronta a riaffermare il legame della marca con il proprio territorio di appartenenza, un racconto che ritrae una Napoli in grado di comunicare bellezza, cura ed eccellenza, ma anche l’internazionalità del brand rafforzando così tutto il saper fare della storica azienda partenopea riconosciuta in tutto il mondo.

E’ ancora una volta Serena Autieri a diffondere l’aroma di Kimbo come una musica, reinterpretando in modo dolce e ipnotico uno dei jingle più famosi della storia del marchio: la samba di “El Kimbo”. Serena Autieri, l’affascinante attrice che dal 2018 è ambassador del brand simbolo del caffè di Napoli nel mondo, accompagna il pubblico con la sua voce e la sua immagine in questo viaggio che tocca i 4 angoli del globo. La testimonial, molto apprezzata dal pubblico italiano, condivide con l’azienda le origini napoletane e una vera e propria passione per il caffè.

L’acme della storia è il grande viaggio in giro per il mondo, dove ogni tazza di caffè Kimbo è in grado di portare tutto il gusto di Napoli nella vita di chi lo beve per raccontare l’anima napoletana e il saper fare della marca in grado di interpretare il gusto di tutti.

di Claudio Zeni