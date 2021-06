Musicisti raffinati si incontrano a Montalcino (Siena): dal 20 al 25 luglio torna Jazz & Wine il festival che unisce il grande jazz e il vino di qualità, frequentato e amato dagli artisti più importanti del mondo e ormai saldamente inserito tra i più grandi festival europei.

Nata dalla collaborazione tra la nota azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il Comune di Montalcino, per il ventiquattresimo anno consecutivo la rassegna porta nella città che è simbolo del Brunello, artisti di fama mondiale.

Partenza roboante martedì 20 Luglio, nella suggestiva Fortezza di Montalcino, con STEFANO BOLLANI Trio.

Mercoledì 21 luglio, Jazz & Wine si sposta a Castello Banfi: protagonista STEFANO DI BATTISTA con il suo “Morricone Stories”, sentito tributo a Ennio Morricone, uno dei maestri che hanno portato il genio italiano nel mondo.

Sempre nel meraviglioso Castello Banfi si terrà l’appuntamento di giovedì 22 luglio con “Improvvisazione di piano solo”, lo spettacolo in cui DANILO REA.

Il binomio musica e cinema sarà di nuovo protagonista dell’appuntamento di venerdì 23 luglio, quando, sul palco della Fortezza di Montalcino l’ORCHESTRA OBSERVATORIUM composta da alcuni di alcuni dei migliori musicisti del jazz italiano e diretta da MASSIMO NUNZI (tromba, direzione e arrangiamenti) proporrà “Jazz in Cinemascope”.

Swing, swing e ancora swing: sabato 24 luglio nella Fortezza di Montalcino arriva EMANUELE URSO, il “Re dello Swing” con il SESTETTO SWING DI ROMA.

La ventiquattresima edizione di Jazz & Wine in Montalcino chiude domenica 25 luglio con la chitarra di ALEX BRITTI che porterà il suo straordinario talento nella Fortezza di Montalcino in uno spettacolo che prevede la rivisitazione del suo repertorio in chiave più intimista, elegante e incalzante allo stesso tempo.

Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21.45.

www.jazzandwinemontalcino.it

di Claudio Zeni