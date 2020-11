Italia nel bicchiere il nuovo KIKU Apple Gin

Le distillerie Roner, dopo due anni di studio, lanciano sul mercato un prodotto molto speciale: si tratta di KIKU Apple Gin. Ottenuto dalla distillazione delle mele KIKU, una varietà che cresce ai piedi delle Dolimiti e che a maturazione completa sviluppa un cuore particolarmente dolce che richiama il miele, questo gin si affianca ai tanti distillati prodotti da Roner e in modo particolare al gin Z44.

La sua particolarità sta nel fatto di essere unico al mondo: l’idea di distillare la mela con il metodo London Dry, che non consente l’aggiunta di aromi in quanto sapori e profumi possono essere ottenuti unicamente dalla macerazione di tutti i suoi ingredienti, è infatti stata messa a punto dopo due anni di studio e lavoro del mastro distillatore.

Tra le botaniche utilizzate c’è una mix di erbe mediterranee ed alpine che vanno dal ginepro appena colto, alla lavanda o alla cannella. Tutte queste sono in grado di esaltare la mela ed il risultato è sorprendente: il suo gusto esotico, accompagnato dalla dolcezza, suscita infatti emozioni mai provate prima.

Questo London Dry può essere gustato puro, dato il suo forte carattere, oppure in miscelazione per un gin tonic utilizzando la “Tyrol Tonic” per un gusto 100% altoatesino.

di Claudio Zeni