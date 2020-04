iorestoacasa e ammiro il tramonto alle Maldive

Il web ci viene in aiuto in questi giorni difficili in cui la pandemia ci obbliga a stare a casa nell’impossibilità di partire a breve.

Occorre avere pazienza nella convinzione che la nostra quarantena serva a rallentare progressivamente, fino a fermare l’avanzata minacciosa di questo virus nemico e sconosciuto.

Protagonista dell’iniziativa social volta a stabilire una connessione emotiva con i propri ospiti, in questo momento accoccolati in vestaglia nel salotto di casa, sono i The Residence by Cenizaro: The Residence Maldives Falhumaafushi e The Residence at Dhigurah, invitano tutta la loro community, una volta alla settimana, a vivere in streaming, le bellissime sensazioni positive ammirando un tramonto mozzafiato alle Maldive, con tanto di suono delle onde proiettando lo spettatore in una sensazione di pace, armonia e felicità.

Un modo per mantenere un contatto emotivo in attesa di fare le prossime valigie, per vivere ancora e molto presto, finalmente di persona uno degli spettacoli naturali più suggestivi come la magia di un tramonto in uno dei luoghi più romantici e ancora incontaminati al mondo.

The Residence Maldives at Falhumaafushi

– Instagram ID: @theresidencemaldives

– Quando: ogni sabato

– Ora: Approssimativamente intorno alle 18:00 Ora locale alle Maldive (GMT + 5 ore rispetto all’Italia)

The Residence Maldives at Dhigurah

– Instagram ID: @residencemaldivesdhigurah

– Quando: ogni mercoledì

– Ora: Approssimativamente intorno alle 18:00 Ora locale alle Maldive (GMT + 5 ore rispetto all’Italia).

di Claudio Zeni