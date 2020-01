In Indonesia con Dimensione Turismo

L’Indonesia è un paradiso incontaminato da scoprire, mosaico di culture e tradizioni, famoso per la forte spiritualità e l’accoglienza della popolazione. La sua biodiversità è tra le più ricche al mondo, seconda solo a Brasile. La cultura è intensa e variegata, con influenze induiste, buddhiste e musulmane. Bali, l’isola principale dell’arcipelago indonesiano, anche nota come “isola degli dei”, è una terra piena di bellezza, con risaie che scendono rapide lungo le pendici delle colline, rigogliose foreste tropicali e spiagge incantevoli.

I programmi Indonesia 2020 proposti da Dimensione Turismo sono percorsi esclusivi, con un’accurata selezione di tappe e strutture alberghiere, in grado di offrire un’esperienza autentica e di livello a prezzi interessanti.

Il tour itinerante Around Bali offre una panoramica completa della suggestiva “Isola degli dei”, con pernottamenti a Sanur, Lovina, Candidasa e Ubud, per conoscere l’isola da varie prospettive, immergendosi a pieno in tutte le sue bellezze.

Altro programma di interesse e dal prezzo invitante, il tour Bali, Lombok e Singapore: una combinazione ideale per apprezzare bel mare, incredibili scorci di natura e diverse realtà culturali, concludendo l’itinerario con una sosta nella formidabile e avveniristica città-stato. In questo tour, pernottando nella più tranquilla e riposante Lombok si raggiungono le meravigliose isole Gili in soli 10 minuti di barca: sarà così possibile esplorarle senza alloggiare negli hotel locali, troppo affollati nei mesi di luglio ed agosto.

Una proposta di grande interesse naturalistico è il tour dell’arcipelago di Komodo, patrimonio Unesco dell’umanità, riserva destinata alla salvaguardia del varano di Komodo, con isole di origine vulcanica e baie di straordinaria bellezza. Nel programma è previsto anche un pernottamento in barca, per vivere l’isola in modo davvero unico.

E per concludere il GrantourIndonesia firmato Dimensione Turismo, un’esperienza a 360° della natura e della cultura del luogo che conduce, tra le varie tappe, a visitare l’imponente tempio buddhista del Borobudur e il Prambanam, più esteso sito di templi indù in Indonesia, entrambi patrimonio Unesco dell’umanità, l’altopiano di Toraja detto “Terra dei re celesti”, il villaggio della misteriosa etnia Toraja, per finire con la visita dei più bei luoghi balinesi.

Diverse le estensioni possibili: una su tutte il soggiorno al Kura Kura Resort, angolo di paradiso nell’isola di Mejawakan, nell’arcipelago di Karimunjava, “one island and one resort”, con soli 15 cottages, tappa da non perdere per il viaggio di nozze perfetto.

Le proposte Indonesia 2020 si strutturano in Pacchetti di 13 giorni/10 notti, con pernottamento, colazione e trasferimenti, partenze con Singapore Airlines a date fisse con prezzo bloccato, a luglio e agosto a partire da 1.490 euro a persona (tasse sulla biglietteria escluse, circa Euro 64); in altri periodi anche con vettori diversi da Singapore Airlines, quote a partire da 1.250 a persona (tasse sulla biglietteria in base al vettore scelto).

