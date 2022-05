Il team ciggianese Bartolini Lombardi sul podio al Rally Adriatico

Davide Bartolini e Chiara Lombardi, l’equipaggio della MDM Racing di Ciggiano, ha conquistato la terza piazza alla seconda gara del Campionato Italiano Rally Terra 2022, 29° Rally Adriatico in terra marchigiana.

Gli sterrati di Urbino, con la cornice degli splendidi paesaggi, tre prove inedite: “San Fiorano”, “Molleone” e “Montalto Tarugo”, da ripetersi per tre volte, hanno regalato una grande soddisfazione al pilota di Ciggiano.

Davide e Chiara con la loro Peugeot 208 Rally4 della GF Racing, dopo un piccolo errore sulla prova di apertura hanno subito preso le misure ed hanno condotto una gara superlativa, migliorandosi di chilometro in chilometro, portando la loro vettura al terzo posto di classe, sul palco di arrivo a Urbino.

Nelle Marche Davide ha dimostrato tutto il suo valore e concretizzato con questo splendido risultato l’impegno che pone sempre in questa attività, non solo per soddisfazione propria ma anche, soprattutto, per i propri partner.

Appuntamento l’8-9 luglio per il 50° rally San Marino.

di Claudio Zeni