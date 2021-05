Il ristorante Castello di Fighine riapre la sua porta

In conformità al DPCM attualmente in vigore, il Ristorante Castello di Fighine – San Casciano dei Bagni (Si), una stella Michelin sotto la direzione di Heinz Beck, ha riaperto la sua porta. Gli ospiti saranno accolti nella terrazza esterna per il servizio diurno (dalle 12.30 alle 14.30), dal martedì alla domenica, quando le condizioni meteo lo permetteranno.

Arroccato sulle colline toscane, con una sala interna e una splendida terrazza panoramica immersa tra rose e glicini, il ristorante fa parte del suggestivo Borgo di Fighine, resort di lusso con un Castello risalente all’XI secolo, che propone in affitto 5 ville, di cui due con piscina privata, e 2 appartamenti.

Dagli antipasti ai secondi, le proposte del nuovo menù, frutto dello Chef Beck e la Beck & Maltese Consulting, unitamente al Resident Chef Antonio Romano, spaziano tra terra e mare, con piatti che rendono omaggio al territorio anche in chiave vegetariana: dal carpaccio di daino con fave, carciofi e pecorino all’insalata di barbabietole e finocchio, fino al filetto di vitello, funghi di stagione e nocciole, passando dal bottoncino di cinta senese con cicoria e mandorle ossidate e da un risotto con santoreggia, scorzanera e borragine. Ancora, il salmerino marinato con farro tostato e alghe, gli spaghetti alle ortiche e pecorino di Pienza e la triglia con sedano e capperi. Ma non solo. Per tutti, una selezione di dolci a cui sarà difficile resistere.

«Finalmente il Ristorante Castello di Fighine ha riaperto in totale sicurezza le sue porte e la sua terrazza immersa nel verde della campagna senese – ha commentato Heinz Beck – il nuovo menù, come sempre caratterizzato dalla splendida materia prima locale, è pensato e realizzato per accompagnare i nostri ospiti in un viaggio tra i sapori della Toscana».

Menù alla carta e degustazione da 5 e da 7 portate.

www.fighine.it

di Claudio Zeni