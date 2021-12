Il pilota ‘chianino’ Davide Bartolini al Prealpi Master Show

Il pilota ‘chianino’ Davide Bartolini è pronto per la XXII.a edizione del Prealpi Master Show, seconda gara del trofeo Raceday Rally Terra 2021-22 in programma domenica 12 dicembre nel comprensorio di Soligo e Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso.

La gara è una Ronde, prova speciale da ripetere quattro volte, con partenza alle ore 7:44 mentre l’arrivo a Sernaglia è previsto per le ore 17:30.

Davide, che avrà al suo fianco Chiara Lombardi con i colori MDM Racing di Ciggiano e Team Promoservice, prenderanno il via con la Renault Clio N3 con la quale hanno già disputato la prima gara e parteciperanno a tutto il Campionato Raceday 2021-2022.

Forti di una ottima prestazione al rally delle Marche, dove hanno portato la loro Clio, appena ultimata con il nuovo motore, elettronica e tutto l’assetto al secondo posto di categoria, si presentano a Treviso con l’intenzione di lottare per aggiudicarsi la vittoria di raggruppamento. La speciale formula di gara “Rally Ronde”, prevista per questo rally, prevede 4 passaggi sullo stesso tratto cronometrato, intervallati dai parchi assistenza dove la vettura viene rivista, ripristinata e subisce interventi in base alle indicazioni del pilota e dei dati acquisiti per migliorare le prestazioni. Formula questa che consente di assestare e trovare le necessarie regolazioni di tutte le componenti del pacchetto vettura permettendo di progredire nel set-up della Clio con una base univoca eliminando molteplici variabili riscontrabili sulle altre tipologie di rally.

