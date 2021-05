Il mare è un sogno a Cesenatico

l mare di Cesenatico (FC) si spalanca sconfinato come un sogno con i suoi colori azzurri e il suo rilassato temperamento, quando le acque (da oltre 10 anni premiate con la “Bandiera Blu”) si avvicinano dolcemente sulle ampie spiagge assolate. Una visione che rincuora dopo aver trascorso tanti mesi in casa, un invito ad apprezzare ogni singolo momento vissuto al suo cospetto. Ad un passo dalla spiaggia, i Ricci Hotels, Family Resort e Bike Hotel della città romagnola che più esprime la vita marinara e l’armonia con la natura per i suoi tanti parchi e spazi verdi, accolgono gli ospiti tra grandi camere, suite, aparthotels e appartamenti, tutti nuovi ed arredati con stile e design, con lo stesso caloroso senso di ospitalità che contraddistingue la famiglia da Ricci da oltre 60 anni.

Lo spirito della Dolce Vita si può ancora respirare nelle vacanze a Cesenatico, dove i Ricci Hotels, con la terza generazione di famiglia che accoglie gli ospiti in 4 eleganti strutture vista mare e nel casolare storico Podere La Fattoria di Canonica (RN) meta di pic nic ed esperienze nella campagna, sono una certezza per viaggiatori, sportivi, coppie e famiglie alla ricerca di un’alta qualità dei servizi e di spensieratezza.

L’Hotel Valverde con la sua forma di cuore incornicia il grande parco piscina, con lo sguardo sull’azzurro del mare. Si trova sul lungomare vicino al Parco di Levante, il polmone verde di Cesenatico, ed è attrezzato con campi da tennis e mini volley, oltre alla spiaggia privata.

L’Hotel Sport a due passi dall’isola pedonale del Viale delle Nazioni accoglie gli ospiti con la sua atmosfera mediterranea e le sue nuove camere di design, tra appartamenti e suite. Il suo ampio parco piscina con idromassaggio, acqua terapia e acquabike è a 100 metri dalla spiaggia.

L’Hotel Nettuno, sul Lungomare Carducci, ha fatto la storia di Cesenatico ed è ideale per quanti sono alla ricerca di una vacanza romantica. Le sue nuove stanze arricchite con materiali di bioedilizia, sono molto raffinate. Non manca la piscina, l’idromassaggio e il solarium.

Per le vacanze in appartamento c’è anche Villa Mia, al centro dell’isola pedonale di Gatteo Mare – Villamarina, vicino alla spiaggia e al parco Secondo Casadei, il musicista che qui scrisse la celebre “Romagna Mia”. Offre bilocali e trilocali completamente ristrutturati, con giardino e ampi spazi.

www.riccihotels.it

di Claudio Zeni