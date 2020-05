Il Chianti Classico diventa Social

Sabato 16 maggio alle ore 16.00 l’Italia del vino torna unita per la degustazione dedicata al Chianti Classico Gran Selezione Madonnino della Pieve di Castelvecchi.

Saranno presenti in collegamento: Alessandro Scorsone, Curatore della Guida Vini Buoni d’Italia Touring Club, Stefano Fanticelli, Presidente del “Club del Sigaro Maledetto Toscano”, Andrea Gori, Oste, Giornalista, Sommelier informatico, Anna di Martino, giornalista enogastronomica e Andrea Frassineti, Consigliere Nazionale Onav e delegato Onav di Siena.

Il Chianti Classico Gran Selezione “Madonnino della Pieve” DOCG deve il proprio nome all’antico vigneto “Madonnino” dalle cui uve si origina questo Sangiovese in purezza, situato in prossimità della pieve di Santa Maria Novella. Durante la verticale virtuale saranno degustate le annate 2015, 2013 e 2010 e tutti gli interessati potranno facilmente collegarsi via Facebook alla pagina ufficiale Chianti Castelvecchi.

Premiata Fattoria di Castelvecchi si trova a Radda in Chianti, sui colli suggestivi del Chianti Classico, qui undici cru, in soli ventiquattro ettari, disegnano un mondo di rare sfumature enologiche. La cantina è situata a Castelvecchi, un borgo fortificato dell’XI secolo e una tra le località più incantevoli di tutto il territorio, proprio all’interno dei settantamila ettari del Chianti Classico più storico. Grazie alla famiglia Paladin, l’azienda è stata riportata all’antico splendore e al recupero dei vigneti storici.

Per partecipare https://www.facebook.com/chianticastelvecchi.it/

di Claudio Zeni