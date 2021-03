Il battesimo ufficiale di EGO Airways

Mancano poche ore al debutto nei nostri cieli di EGO Airways, nuova compagnia aerea nata da un gruppo di imprenditori italiani. Il primo volo di linea è previsto per il 30 marzo con partenza dall’aeroporto di Catania e atterraggio a Parma alle 11.45: proprio qui, nella Capitale italiana della Cultura 2021 e prima Città Creativa UNESCO per la gastronomia, l’Embraer 190 “Martina” sarà accolto con la scenografica cerimonia del “water cannon”, rituale che poi sarà ripetuto anche negli aeroporti toccati a seguire, ovvero Lamezia Terme, Catania, Forlì (tutti il 30 marzo), Bari (31 marzo) e Firenze (2 aprile).

I biglietti per il volo e per tutti quelli che lo seguiranno sono già acquistabili sul sito www.egoairways.com, attraverso il call center dedicato o tramite le agenzie di viaggio. Dopo i previsti voli inaugurali, Ego Airways incomincerà a volare a pieno ritmo a partire dal 28 maggio 2021: alle prime rotte italiane già annunciate (Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Forlì, Lamezia Terme e Parma) si aggiungeranno altre destinazioni nazionali ed estere (tra cui Olbia, Mykons e Ibiza) per un’offerta ampia e diversificata che punta a conquistare sia chi viaggia per lavoro sia chi ricomincerà, finalmente, a muoversi per vacanza.

EGO Airways dà così il via ufficiale al progetto di diventare un vettore di riferimento nei nostri cieli grazie a collegamenti frequenti tra Nord e Sud del Paese, ma anche grazie a un innovativo servizio tailor made che riserva grande attenzione alle diverse esigenze dei passeggeri e a una spiccata sensibilità per i temi dell’ambiente e della sostenibilità. Tutto a prezzi sempre concorrenziali.

di Claudio Zeni