I bambini viaggeranno gratis sulle navi di Corsica Sardinia Ferries

Torna la promozione “MAMMA che viaggio! 100% di sconto sul mio passaggio”. Se mamma e papà prenotano un viaggio fino al 16 maggio con Corsica Sardinia Ferries, i bambini viaggeranno gratis verso Corsica, Elba e Sardegna.

A bordo delle Navi Gialle i bambini sono, da sempre, ospiti molto graditi: Family Room firmate PLAY MART per i bimbi da 1 a 10 anni, sale videogames per i più grandi, menu speciali per incontrare i loro gusti, la richiestissima navy bag (moderno zainetto che comprende un pasto con bevande e la sorpresa del Capitano) sedie per la pappa, scalda biberon e personale attento a tutte le esigenze sono solo alcune delle attenzioni dedicate ai piccoli ospiti.

Per le prenotazioni effettuate fino al 16 maggio, su moltissimi viaggi, per Corsica, Elba e Sardegna, fino al 30 novembre 2021, il passaggio dei bambini fino a 11 anni sarà gratuito!

www.corsica-ferries.it.

di Claudio Zeni