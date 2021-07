Grand Dining Tour a Lungarno Collection

Un’estate all’insegna dei Grand Tour tra le bellezze di Firenze, ma in chiave gustosa, è la nuova e imperdibile proposta di Lungarno Collection.

Due esperienze itineranti, declinate in Gourmet Grand Tour e Aperitivo Grand Tour, che prevedono una tappa in ogni indirizzo dining di Lungarno Collection, dalla scenografica Terrazza Rooftop Bar dell’Hotel Continentale, all’elegante Caffè Dell’Oro di Portrait Firenze, al ristorante stellato Borgo San Jacopo e al suggestivo Picteau Bistrot & Bar dell’Hotel Lungarno, per gustare differenti specialità di cucina e di mixology.

Il Gourmet Grand Tour è un percorso di ricercati sapori e raffinati blend di spirits che prende il via, alle ore 18.30, dall’alto dell’Hotel Continentale, a La Terrazza Rooftop Bar con un’ampia selezione di cocktail e drink realizzati da mixologist professionisti, da assaporare tra le luci della Golden hour. La seconda tappa è a Caffè Dell’Oro, affacciato su Lungarno degli Acciaiuoli, con un gustoso antipasto e un primo piatto realizzato dallo chef Antonio Minichiello, accompagnato da un calice di vino selezionato dal sommelier. Il tour prosegue al di là di Ponte Vecchio, al Ristorante Borgo San Jacopo (1 stella Michelin), dove alle ore 21 lo chef Claudio Mengoni delizierà i gourmand con una delle sue creazioni e un dessert, sempre con un bicchiere di vino in abbinamento per un perfetto food and wine pairing. Costo a persona €120 (incluso servizio, acqua e caffè).

L’Aperitivo Grand Tour è un brindisi che dura tutta la notte tra le bellezze di una città che offre panorami e scorci semplicemente unici. Un’esperienza che vede protagonisti raffinati cocktail e speciali etichette di vino selezionate da esperti sommelier e che ha inizio alle ore 18.30 da uno dei più bei rooftop al mondo: La Terrazza dell’Hotel Continentale, con vista sull’Arno e Ponte Vecchio da una parte, Palazzo della Signoria e il Duomo dall’altra. Alle 19.30 l’appuntamento è al Caffè dell’Oro con un calice di vino e un goloso appetizer, all’imbrunire invece è il momento di spostarsi sulla rive gauche fiorentina, al Picteau Bistrot & Bar. Qui alle 21 gli appassionati del mixoligy potranno scegliere uno dei tanti un cocktail proposti nella speciale drink list e gustare una specialità gastronomica servita in chiave bistrot. Costo a persona €70

È possibile acquistare il Gourmet Grand Tour e l’Aperitivo Grand Tour online sul sito di Lungarno Collection. Oppure basta inviare un messaggio al numero Whatsapp di Lungarno Dining: +39 342 1234 710 per ricevere informazioni e prenotare il proprio Grand Tour preferito.

www.lungarnocollection.com

di Claudio Zeni