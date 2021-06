Foto ….mangiando a Monte San Savino

La vista e il gusto. La fantasia e la precisione. La creatività e la cultura. Sono gli ingredienti di una vera e propria scuola di comunicazione, molto gustosa e dedicata alla cucina. Ma non solo. Dirlo così, potrebbe essere limitativo. “Foto…mangiando” infatti mette in tavola gli chef, e attorno alla tavola i fotografi. Ognuno farà la sua parte, come in un valzer di sapori e sguardi.

“Foto…mangiando il bello e il buono della tavola aretina’, la rassegna organizzata da Alessandro Falsetti e Daiano Cristni, fotografi di esperienza e grandi conoscitori della provincia aretina fa tappa venerdì 25 giugno, ore 18.30, a ‘Qui Ciccia’ di Aldo Iacomoni a Monte San Savino.

Menu degustazione della serata: Fantasia nuda e cruda (Degustazione di tartare e carpacci), La Valdichiana di Aldo – La porchetta e i girasoli (Pasta fresca fatta a mano ripiena di porchetta); Il maiale a ferro e fuoco (Grigliata di carne di maiale e patate); Le dolcezze di Aldo (cantucci e vinsanto). Prezzo 35.00 euro

di Claudio Zeni