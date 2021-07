Food apre a Firenze Jardin La Ménagère

Materie prime esclusivamente locali, preparazioni maniacalmente artigianali, una filosofia di cucina che parte dal rispetto – per l’ambiente, per il cibo, per le persone che lo producono, lo lavorano e se ne nutrono – e porta a usare ogni parte di ogni ingrediente, in modo creativo e pulito: lo chef Erez Ohayon, una stella Michelin a La Bottega del Buon Caffè, approda a Jardin La Ménagère, experience restaurant ideato dal Gruppo La Ménagère, per far sbocciare il giardino del Riva Lofts, elegante location affacciata sull’Arno, frutto di una recente ristrutturazione firmata dall’architetto Claudio Nardi.

In attesa del completamento del restyling dello storico locale di via Ginori, a cura dello stesso Nardi, per la cui cucina resta confermato lo chef Nicholas Duonnolo, il team de La Ménagère dà vita a una nuova esperienza gastronomica da godere a bordo piscina per tutta la stagione estiva. Al centro della proposta, riservata sia agli ospiti di Riva Lofts che ai clienti esterni, piatti che evocano un mix di culture e Paesi, come la storia personale dello chef Erez Ohayon, intrecciando le tradizioni culinarie di Marocco, Russia, Polonia e Israele.

Ad affiancare la proposta gastronomica vini fuori dal comune (compresa una piccola selezione di etichette israeliane), birre artigianali prodotte in Toscana, proposte anche in pairing con i piatti, e una cocktail list costituita da classici rivisitati e signature, da sorseggiare fin dall’orario dell’aperitivo nell’atmosfera rilassante del Jardin.

Il Gruppo La Ménagère ha avviato le trattative anche per un locale in Oltrarno e uno a Milano.

Jardin La Ménagère c/o Riva Lofts via Baccio Bandinelli, 98 50124 Firenze

www.lamenagere.it – rivalofts.com

di Claudio Zeni