Fabio Datteroni nuovo direttore generale Terme di Saturnia

Fabio Datteroni è stato nominato Direttore Generale di Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort, tra le strutture termali più prestigiose al mondo nel cuore della Maremma toscana. In questo ruolo, Datteroni avrà la responsabilità della gestione, organizzazione e sviluppo di tutte le aree del Resort: l’Hotel 5 stelle, la SPA & Beauty Clinic, Il Club, il Golf ed il Parco Termale.

Con una consolidata esperienza nel settore dell’ospitalità in strutture The Leading Hotels of the World, FH&R, Virtuoso e degli altri maggiori consortia nel mondo del lusso, prima di entrare in Terme di Saturnia Datteroni ha ricoperto ruoli di rilievo in importanti realtà alberghiere: è stato Direttore Generale di Castello Banfi Divisione Hospitality, Direttore Generale del Castello Del Nero Hotel & SPA, con anche un ristorante una stella Michelin, solo per menzionarne alcune.

In tutte queste aziende ha gestito e sviluppato direttamente tra l’altro anche le attività di Sales & Marketing, SPA ed il Food & Beverage per il quale ha una spiccata passione.

Tra i principali obiettivi per Terme di Saturnia, Datteroni mira a internazionalizzare la visibilità del Resort e del suo bellissimo campo da Golf portandoli sui palcoscenici di una clientela del Nord e Sud America oltre a quella del Nord Europa, e allo stesso tempo a rafforzare il già importante posizionamento sui mercati italiano, del Sud Europa e dei paesi di lingua Russa.

«Il mio principale obiettivo è consolidare l’unicità di Terme di Saturnia anche per un attento e dedicato servizio all’Ospite e per la massima qualità del soggiorno nell’offrire alla nostra stimata clientela italiana ed internazionale esperienze uniche e autentiche, legate agli indiscussi benefici dell’acqua della nostra millenaria Sorgente Termale unite alla spettacolare location nella Maremma Toscana, the best kept secret di questa parte d’Italia che si trova a metà strada tra il mare Tirreno e la montagna dell’Amiata – sottolinea Datteroni – facendo di questa zona una perla naturale di indiscussa bellezza per i suoi piccoli borghi arroccati, le dolci colline ricche di uliveti e dei vini Morellino di Scansano e Doc Maremma, in abbinamento a una straordinaria offerta gastronomica che racchiude in sé la tradizione locale contadina e quella del territorio, tipica della mia Terra».

«Siamo certi che grazie alla straordinaria esperienza nel settore dell’ospitalità di lusso e alla profonda conoscenza del settore turistico italiano ed internazionale Fabio contribuirà a consolidare l’immagine di Terme di Saturnia come struttura termale tra le più prestigiose al mondo – ha dichiarato Enzo Casati, Amministratore Delegato di Terme di Saturnia – inoltre, il forte legame con il territorio dovuto anche alle sue origini toscane ne fanno la figura più idonea per assumere la guida di Terme di Saturnia e valorizzare il ricco patrimonio storico, culturale e valoriale del luogo».

di Claudio Zeni