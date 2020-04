Evviva il pic-nic!

La colazione sull’erba non è mai stata così deliziosa: con le maestose Dolomiti a fare da cornice, in riva alle placide acque del lago, nel verdissimo cuore del bosco o sul prato all’inglese di una villa veneta del 17° secolo. Il pic-nic in mezzo alla natura è l’occasione ideale per godersi belle giornate con i propri cari, gustando il meritato relax e prelibatezze preparate dagli chef.

È “PIG-nic” nel regno del Culatello – L’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR), è uno scrigno di sapori e saperi della tradizione, di cui fanno parte l’omonimo ristorante stella Michelin, le più antiche cantine di stagionatura del mondo (risalenti al 1320), l’Hosteria del Maiale, il Museo del Culatello e il Po Forest: un percorso all’aria aperta, che unisce l’aia della corte trecentesca al fiume Po. Attraversando la golena, la natura sorprende con una vegetazione fitta e un’atmosfera fiabesca, location ideale per un pic-nic all’aria aperta, declinato all’emiliana, da gustare sui tavoli di legno in mezzo al bosco fluviale. Ogni tavolo (del maiale, della lepre, del picchio e della volpe) accoglie fino a 8/10 persone. Si ritira il proprio box in carta biodegradabile, che contiene panino fatto in casa a forma di maiale, frittata, dessert, un frutto, vinaigrette e ½ litro d’acqua in vetro, a cui si aggiungono il Culatello di Zibello Spigaroli e l’insalata verde con spalla cotta e Parmigiano Reggiano se si sceglieil MENU Onnivori, o insalata di grani antichi Spigaroli e insalata verde con Parmigiano Reggiano se si preferisce il MENU Vegetariano. Il costo del box è di 22 euro a persona (10 euro per i bimbi). La raccomandazione è poi sempre quella di riportare tutto indietro (vuoti, rifiuti ecc.) per la salvaguardia del bosco. (Tel. 0524 936539, www.acpallavicina.com/relais)

Le déjeuner sur l’herbe in villa – Le rive del Brenta erano la meta di villeggiatura prediletta dai nobili veneziani che amavano passeggiare tra gli splendidi giardini delle Ville Palladiane. Ancora oggi questi luoghi, a pochi chilometri da Venezia, rappresentano la destinazione ideale per una gita fuoriporta, per chi vuole lasciare il trambusto cittadino e immergersi in un paesaggio affasciante dove gustare un raffinato pic-nic, come quello raffigurato nel famoso quadro di Manet. Il Romantik Hotel Villa Margherita di Mira Ponte (VE) ospitato in una villa del 17° secolo, prepara un cestino colmo di prelibatezze, con salmone affumicato, insalata di Kamut alle verdure, mini sandwiches lattuga e formaggio, polpettine di tonno, accompagnati dalle bollicine del Prosecco locale o dell’acqua. I manicaretti si possono gustare anche nel grande parco dell’hotel. Il prezzo del cestino è di 60 euro a persona, e include l’uso delle biciclette per una bellissima gita lungo il fiume, per ammirare le Ville Palladiane. (Tel. 041 4265800, www.romantikhotels.com)

Al lago, con un cestino di leccornie – Incastonato tra le Dolomiti e il Corno del Renon, incorniciato dalla foresta, l’Hotel Weihrerhof di Soprabolzano (BZ) si specchia nelle acque del Lago di Costalovara, da scoprire a bordo di una barca a remi. Un’atmosfera magica in cui viene naturale pensare di ritagliarsi uno spazio tutto per sè, in coppia o con la famiglia, e godersi un panorama straordinario. Quale idea migliore di un pic-nic per trascorrere momenti di relax nel verde? Per chi vuole pranzare o fare merenda seduto all’ombra di un albero, o direttamente a bordo lago, l’hotel prepara un tradizionale cestino da pic-nic contenente gustose specialità tirolesi (45 euro a persona). Ancor più intima ed esclusiva la colazione servita sul tavolo di legno, che campeggia al centro dell’isoletta che sorge in mezzo al lago. (Tel. 0471 345102, www.weiherhof.com)

“Pic chic” in baita – Che picnic sarebbe se non fosse all’insegna dell’autenticità e dell’amore per la natura e i prodotti genuini? S’ispira a questa convinzione la proposta del Romantik Hotel Santer di Dobbiaco (BZ) che ha unito all’idea più tradizionale di uno “spuntino all’aperto” una esperienza gastronomica ricercata e chic. Si raggiunge a piedi un suggestivo alpeggio dolomitico, vicino al lago di Braies, dopo una gita in barca a remi sulle acque turchesi e una rinvigorente scampagnata di circa un’ora e mezza. Qui, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco, si trova la baita privata di caccia dell’hotel, che può ospitare fino ad un massimo di 8 persone, dove si avrà la possibilità di apprezzare tutto il gusto di una vera merenda tirolese, con vino dell’Alto Adige. Il prezzo della gita con pic nic è di 40 euro a persona (Tel. 0474 972142, www.romantikhotels.com)

Picnic per due, per la famiglia o deluxe – Un picnic per ogni esigenza, adatto al particolare momento conviviale che si vuole vivere. Al Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ), regno dello chef 2 stelle Michelin Peter Girtler, è possibile scegliere tra diverse tipologie di cestino. Il Picnic De Luxe è pensato per coloro che ricercano un pranzo raffinato da consumare all’aria aperta, brindando con calici di Champagne su un prato fiorito, assaporando fragole fresche, brioche, verdura cruda con salsa, quiche, spiedini di sandwich, insalata di cetrioli e gamberetti, rotolini di salmone e baguette, e molte altre prelibatezze. Per le coppie, invece, c’è il Picnic romantico, da consumare nella “casetta delle dolcezze”, un rifugio nel grande parco dell’hotel con divano e cuscini. Nel cestino, una bottiglia di prosecco, acqua minerale, melone, mozzarella con spiedini di pomodoro, rotolini di salmone, baguette, muffins. Ma c’è una formula dedicata anche alla famiglia: è il Picnic Family, che comprende bevande per grandi e piccoli, insalata di pollo, spiedini di frutta, insalata di pasta in tegame, salsicce di maialino, patate in mantello allo speck, muffins, nuggets, bevande e i tradizionali giochi da praticare all’aria aperta, come una palla e un frisbee. Un cestino speciale è il Picnic breakfast, riservato ai più mattinieri; al suo interno una bottiglia di prosecco, succo d’arancia, caffè, latte, salumi, prosciutto crudo, formaggio, burro, miele, marmellate, panini, macedonia, e un giornale da leggere nel relax dell’ombra (Tel. 0472.771136, www.romantikhotels.com)

di Claudio Zeni