Enea Barbanera è il nuovo chef del Nun Assisi Relais & Spa Museum

Benedikto è il nome del nuovo ristorante del NUN Assisi Relais & Spa Museum capitanato ora dallo chef umbro Enea Barbanera.

Il NUN Assisi Relais & SPA Museum, l’esclusivo relais 5 stelle nel centro storico di Assisi, è il risultato di un attento e meticoloso restauro del monastero di Santa Caterina risalente al 1275, che al suo interno, ricavata tra le mura di un antico anfiteatro romano di cui si possono ancora ammirare i resti come in un museo, offre un benessere a 360° ‘immersi’ nella storia.

Qui, per deliziare i palati degli ospiti vi è il ristorante Benedikto, alla cui guida è stato chiamato, dalla sua recente riapertura post Covid 19, lo chef umbro Enea Barbanera, un nome già noto nella ristorazione di Assisi.

Dopo una parentesi di cucina gourmet, con Benedikto si prospetta un ritorno alle origini, ai sapori di un tempo della buona tavola regionale con un food concept che abbraccia il modello dell’osteria.

Per la riapertura Enea ha ideato un menù accattivante e gustoso in cui trovano spazio specialità a base di pasta come le linguine in acqua di peperone, crema d’aglio, crumble di pane e pancetta affumicata, e di riso dalle note estive grazie all’abbinamento delle vongole alla salsa di limone. L’agnello è il protagonista dei secondi di carne, per gli amanti del pesce da provare è la ricciola all’infuso di finocchietto, provola affumicata e basilico. Il tutto accompagnato da un’ampia selezione di vini tra le migliori etichette regionali e nazionali, e servito all’interno della sala dallo stile moderno e raffinato, impreziosita da complementi di design, e sulla grande terrazza con vista sulla Rocca Maggiore.

www.nunassisi.com

di Claudio Zeni