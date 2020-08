Emozioni virali il libro di Luisa Sodano a Grosseto

Piazza Dante di Grosseto sarà venerdì 7 agosto, alle ore 18.00, la location per la presentazione del libro ‘Emozioni virali’ di Luisa Sodano, pubblicato dal Pensiero Scientifico. Nell’occasione la Sodano sarà intervistata da Bruno Gambacorta, giornalista del TG”, mentre al termine della presentazione aperitivo maremmano a cura di Francesca Bini e Antonio Stelli.

Ci sono testi che vengono alla luce dall’unione di racconti condivisi, intensi, autentici e potenti come solo la vita e la morte possono essere: è il caso di ‘Emozioni virali’, che proprio di vita e di morte ci parla, del virus sconosciuto che ci ha colti impreparati e, come un’onda gigantesca, ha travolto tutto e tutti, in particolare chi si è trovato per primo sulla sua traiettoria. Quelle che riporta sono storie autentiche di fatica, di disperazione, di coraggio e di forza, scritte dai protagonisti quando il bisogno di comunicare il dolore, l’angoscia e la fatica era impellente. Storie spesso affidate, con semplicità e urgenza, ai post di un gruppo chiuso su Facebook, che nasce subito dopo lo scoppio della pandemia con l’iniziale intento di scambiarsi informazioni professionali utili, a cui nel corso di pochi giorni arrivano ad iscriversi 100.000 medici. Questi racconti vengono ora pubblicati per rispondere alla forte esigenza di lasciare una traccia, di storicizzare un vissuto collettivo, oltre che, naturalmente, di onorare la memoria di quanti hanno pagato il prezzo più alto: per questo il libro non si rivolge solo ai medici e ai protagonisti degli scritti, ma a tutti coloro che si riconosceranno in queste storie, che sono soprattutto storie di uomini e di donne.

di Claudio Zeni