Elementi Fine Dining a Borgobrufa Spa Resort

Estate, stagione del gusto. A Torgiano (Pg) il Borgobrufa SPA Resort***** delizia i suoi ospiti con le eccellenze culinarie grazie al format “Elementi Fine Dining”, dove l’approvvigionamento presso agricoltori e allevatori locali assicura l’eccellente qualità delle materie prime e il gusto inconfondibile della genuinità.

Tutto ha avuto inizio nel 2019 con l’incontro tra lo chef Andrea Impero e il Borgobrufa SPA Resort, uniti nella valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti tipici e i suoi produttori locali. Una filosofia finalizzata all’esaltazione di prodotti di nicchia, di piccole realtà e molto spesso a gestione familiare.

Oggi ben 46 aziende riforniscono il Borgobrufa SPA Resort e molte di queste lavorano in esclusiva per il Resort con lo Chef in prima persona ad organizzare insieme ai coltivatori i programmi futuri per il fabbisogno del Ristorante rispettando le stagioni, il benessere degli animali e l’armonia della natura.

«Attualmente, tra le materie prime utilizzate in cucina, il 70% proviene da queste preziose realtà locali e il 90% di queste viene dal territorio regionale umbro – sottolinea Annamaria Palomba, Direttrice del Borgobrufa SPA Resort – percentuali altissime che dicono l’impegno del nostro resort nel campo della sostenibilità e della valorizzazione del territorio, oltre che della genuinità e dell’eccellenza delle materie prime, creando un’economia circolare vera».

Tra i prodotti ci sono anche quelli che provengono dalle coltivazioni della famiglia Sfascia, proprietaria del Borgobrufa SPA Resort: vigneti e oliveti che ricoprono le colline circostanti il Resort.

Norcini, agricoltori, allevatori e viticoltor sono i protagonisti di “Degustazioni Umbre” del Borgobrufa SPA Resort, un ‘A tu per tu’ con agricoltori, viticoltori, norcini, fattorie, che permettono di conoscere ogni volta un’azienda del posto, di scoprire prodotti tipici e metodi di lavorazione, carpire segreti direttamente da chi le specialità le realizza con le proprie mani.

Il prossimo appunatmento mercoledì 14 luglio con la serata “Incontro con un’antica famiglia di contadini tuttofare”. Protagonista l’Azienda Agraria Carini di Perugia, una realtà dalla lunga tradizione, la cui storia inizia addirittura a metà dell’800.

Attenzione particolare ai prodotti locali è riservata anche ai Quattro Sensi, il ristorante del Borgobrufa SPA Resort, dove lo Chef Andrea Impero hainserito in carta alcune interessanti proposte: l’Insalata canasta con petto di pollo rurale “Agricola Manni” parmigiano e salsa Caesar, il Chef burger di Chianina con mozzarella di bufala, fiori di zucca, prosciutto crudo e basilico e gli Elicoidali di Gragnano “Pastificio dei Campi” alla carbonara con guanciale e pecorino romano DOP.

Oltre 250 etichette di pregio, tra vini del territorio, regionali, italiani e internazionali, custodite nella preziosa enoteca, accompagnano le specialità culinarie, mentre al Bar della Piscina Estiva, si pososno gustare cocktail e digestivi realizzati con prodotti delle aziende del territorio.

www.borgobrufa.it

di Claudio Zeni