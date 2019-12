Dimensione Birmania

Gli itinerari per il 2020 di Dimensione Turismo conducono alla scoperta della Birmania più autentica, ora Myanmar, perla del sud-est asiatico a piccoli gruppi con guida in italiano, partenza a date fisse da Milano con Singapore Airlines. Un’esperienza a 360 gradi per respirare a pieno la cultura birmana, tra templi maestosi, antica tradizione e natura incantevole.

L’itinerario è una ricca selezione dei luoghi più incantevoli della Birmania: Mandalay, culla delle arti e dell’artigianato birmani, con visita al monastero Shwenandaw, eseguito interamente in legno con preziose incisioni, Amarapura, uno degli ultimi monasteri del paese, il Ponte U Bein, il più lungo ponte di tek al mondo con punto panoramico sulle colline di Sagaing e Pagoda Mahamuni con grande statua del Buddha coperto di foglie d’oro. Visita all’antica città reale di Mingun, con percorso in battello locale per osservare panorami e scene della vita fluviale. Visita alla zona archeologica di Mingun con l’immensa pagoda incompiuta, una campana di bronzo dal peso di 90 tonnellate, e la pagoda Myatheintan, costruita con particolari spire bianche, simboleggianti monti mitologici.

Monywar, una delle più grandi sorprese e gioielli nascosti del Myanmar: visita alle grotte di Po Win Daung con più di 900 caverne scavate nella collina con all’interno numerose statue e affreschi con storie del Buddha. Sempre a Monywar, visita alla Pagoda di Thambodday, con più di 600 mila immagini di Buddha e due maestose statue di elefanti bianchi a guardia e Bodhi Tataung, formato da due gigantesche sculture raffiguranti il Buddha: una in piedi da 116 metri e l’altra sdraiata da 95 metri.

Altra tappa alla scoperta della Birmania più autentica è Bagan, una delle località più affascinanti del Paese, sulla riva del grande fiume, vero e proprio museo all’aperto dell’arte e della storia birmana, con templi e pagode di straordinaria bellezza, nominato nel 2019 Patrimonio UNESCO dell’umanità. Si dice che in questo luogo furono costruiti un tempo più di 13.000 tra templi e pagode, oggi ne rimangono circa 2.000.

La magia del Lago Inle, con i suoi “orti galleggianti” e i villaggi di pescatori su palafitte e le splendide colline di Inthein: qui si trovano più di mille pagode risalenti al XIII secolo che circondano un antico monastero. Attraversando una foresta di bambù, si giunge al monastero Nga Pha Kyaung, famoso un tempo per i gatti addestrati dai monaci e alla grande pagoda Phaung Daw U Kyaung, la più importante dello Stato degli Shan.

Altra fondamentale tappa è Yangon: tour della capitale con visita al tempio del Buddha sdraiato lungo settanta metri e l’imponente Shwegadon Pagoda, dalla cupola ricoperta di piastre d’oro, simbolo del Paese. Visita al centro coloniale con i bei palazzi in stile vittoriano e Chinatown, il classico quartiere cinese trafficato di risciò e bancarelle con ogni genere di articoli, di templi dipinti di rosso, di ristorantini e di piccoli artigiani.

E’ possibile estendere con supplemento il tour con un soggiorno-mare a Ngapali, lungo le coste del Golfo del Bengala, sull’Oceano Indiano. Le spiagge sono di sabbia bianca e il mare cristallino, le palme di un verde lussureggiante: 4 giorni-3 notti. In alternativa è possibile un’estensione di 3 giorni-2 notti alla scoperta della gigantesca Roccia d’Oro, monumento buddhista di rara bellezza, simbolo religioso della Birmania. O infine un’esperienza alla scoperta della etnia Karen-Padaung con le famose Donne Giraffa che ornano il collo di anelli d’ottone sovrapposti: 3-giorni 2 notti.

Pacchetto di 10 giorni-7 notti proposto da Dimensione Turismo, tour operator di Treviso da anni specializzato in questa destinazione, , con l’attenta selezione degli itinerari e degli alberghi. Quota in camera doppia a partire da 2050 euro in camera doppia. Volo da Milano con Singapore Airlines, una delle principali compagnie aeree al mondo, Membro della Star Alliance, trasferimenti, pensione completa e guida in italiano. Partenze giornaliere a date fisse fino al 16 marzo.

Tour Dimensione Birmania: Mandalay, Bagan, Monywar, Lago Inle, Yangon (partenza da Milano 20 gennaio)

Tour Sadù Sadù: Yangon, Bagan, Monywar, Mandalay, Lago Inle (partenze da Milano 3 e 17 febbraio e 2 e 16 marzo).

di Claudio Zeni