Davide Bartolini vince il Campionato Challenge Raceday Rally Terra 2021-2022 nella sua categoria

Il pilota ciggianese Davide Bartolini, dopo tre anni e solamente diciotto gare dal suo debutto nel mondo dei Rally sulle quattro ruote, si è aggiudicato il Campionato Challenge Raceday Rally Terra 2021-2022 nella sua categoria.

Un traguardo estremamente ambizioso per il pilota portacolori della MDM Racing di Ciggiano: 1° di Raggruppamento E(N3), 1° del Trofeo Produzione, 1° Trofeo Pirelli Raggruppamento E.

A Foligno l’ultima gara del Campionato Challenge Raceday Rally Terra 2021-2022. Un campionato che viene sviluppato a cavallo di due anni, bellissimo, emozionante ed estremamente combattuto, si corre su sterrati magnifici, iconici, protagonisti del rallysmo nazionale ed internazionale immersi in scenari e paesaggi stupendi.

Davide coadiuvato dalla inseparabile e professionale Chiara Lombardi con la sua Renault Clio N3 per la Promoservice Team, assistito in maniera magistrale in questo campionato dall Cut Racing, ha interpretato la gara in maniera magistrale; imperativo, concludere la gara! Un obiettivo non così scontato nel motorismo, con mille variabili ed imprevisti che possono compromettere la gara. Un ultimo impegno di campionato che ha decretato la vittoria finale del Campionato al pilota ciggianese.

di Claudio Zeni