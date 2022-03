Davide Bartolini e Chiara Lombardi con la Renault Clio N3 in testa al Raggruppamento “E”Trofeo Pirelli

Il pilota ciggianese Davide Bartolini e Chiara Lombardi, con la Renault Clio N3, concludono il 2° Rally Valle del Tevere in terra aretina aggiudicandosi nello Challenge Raceday Rally Terra 2021-2022 la prima posizione di Raggruppamento “E”, la prima di Produzione e la prima nel Trofeo Pirelli di Raggruppamento.

Centrato quindi l’obiettivo, ma, non è stato facile per tutta una serie di inconvenienti, dalla impossibilità di effettuare tutte le ricognizioni, basilare per poter correre con la consapevolezza della conoscenza delle prove speciali, ad altri inconvenienti che hanno procurato non poche preoccupazioni al pilota di Ciggiano.

Una conduzione attenta della gara ha comuque dato poi i suoi frutti: 1° di Raggruppamento, 1° di Produzione nel Raceday, 1° nel Raggruppamento Trofeo Pirelli, 1° delle 2RM di classe, 2° di classe dietro ad una Subaru, che con le sue 4 ruote motrici ha trovato il fondo ideale per esprimere al meglio il suo potenziale. Davide e Chiara hanno condotto una gara difficile, faticosa e piena di imprevisti, ma hanno saputo gestirla nel migliore dei modi, con ampio merito, ed il risultato dopo questa gara è che sono meritatamente primi nel Raceday, uno stimolo maggiore in vista dell’ultima gara di campionato, il Rally di Foligno.

di Claudio Zeni