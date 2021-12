Cinque aretini in gara a ‘Il Personaggio il personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza’ di Italia a Tavola

E’ iniziata da pochi giorni la 14.a edizione on line de ‘Il Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza’, organizzata dal media ‘Italia a Tavola’, che non si propone di stilare classifiche di merito, ma solo di lasciare al pubblico la possibilità di votare chi ha rappresentato al meglio il settore dell’Horeca e dell’enogastronomia italiana nel 2021.

Cinque gli aretini in gara del celebre concorso nazionale: Silvia Baracchi (nella foto) del ristorante Il Falconiere di Cortona e Alessia Uccellini del ristorante Il Fiorentino di Sansepolcro per la sezione Cuochi, Renato Pancini della pizzeria Al Fogher di Arezzo per sezione Pizzaioli, Massimo Rossi del ristorante Belvedere di Monte San Savino e Cristiano Cini del ristorante La Tagliatella da Cristina di Arezzo per la sezione Sala e Hotel.

Come lo scorso anno, le votazioni si svolgeranno in tre turni: al termine del primo e del secondo turno il numero dei candidati in ogni categoria sarà ridotto, passando prima da 36 a 12 e poi da 12 a 6; nel terzo e ultimo turno i 6 candidati più votati al secondo turno si sfideranno per la vittoria del titolo di Personaggio dell’anno nella propria categoria di appartenenza. Col passaggio al turno successivo, i candidati ripartiranno tutti da zero voti.

Ogni turno durerà tre settimane, con la seguente scansione temporale:

1° turno: dalle 12.00 del 20 dicembre 2021 alle 12.00 del 10 gennaio 2022

2° turno: dalle 18.00 del 10 gennaio alle 12.00 del 31 gennaio

3° turno: dalle 18.00 del 31 gennaio alle 12.00 del 21 febbraio

di Claudio Zeni